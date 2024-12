A Vittoria protocollo d’intesa per contrastare l’obesità giovanile

Domani mattina, alle ore 11:30, la Sala degli Specchi “Ubaldo Balloni” di Palazzo Iacono sarà il teatro di un importante evento: la firma di un protocollo d’intesa tra l’Amministrazione Comunale di Ragusa, l’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Ragusa e la Federazione Italiana Medici Pediatri (FIMP).

Un progetto per la salute dei giovani

L’accordo, innovativo e ambizioso, punta a contrastare l’obesità giovanile, un problema sempre più rilevante per la salute delle nuove generazioni. Al tempo stesso, offrirà un sostegno concreto alle famiglie in condizioni di disagio sociale, aiutandole ad affrontare sfide legate all’alimentazione e al benessere complessivo dei ragazzi.

Iniziative previste dal protocollo

Il progetto prevede un approccio multidimensionale che combina sostegno economico: per aiutare le famiglie in difficoltà ad accedere a risorse utili per una dieta sana e bilanciata. Interventi di sensibilizzazione: campagne educative rivolte alla comunità per accrescere la consapevolezza sui rischi dell’obesità e sui benefici di uno stile di vita sano. Educazione alimentare: attività formative per ragazzi e genitori, con consigli pratici su come scegliere e preparare alimenti sani. Percorsi di supporto: programmi personalizzati che coinvolgano giovani e famiglie, con il supporto di professionisti del settore sanitario e nutrizionale.

Un passo verso il futuro della salute pubblica

I rappresentanti delle istituzioni coinvolte illustreranno nel dettaglio le azioni previste, sottolineando l’importanza di una collaborazione sinergica tra enti pubblici, medici pediatri e famiglie per affrontare un problema che ha implicazioni fisiche, psicologiche e sociali.

Questo protocollo rappresenta non solo un atto formale, ma anche un impegno concreto verso il miglioramento della qualità della vita dei più giovani e il rafforzamento delle politiche di prevenzione sul territorio.

