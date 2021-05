A Tutto Volume, da domenica le prenotazioni online. Ma chi già ora compra un libro ottiene l'ingresso - Ragusa Oggi

RAGUSA – Al via le prenotazioni della 12ª edizione di “A Tutto Volume”, in programma dal 10 al 13 giugno a Ragusa. Da domenica 30 maggio, alle ore 12.00, sarà possibile prenotare online il proprio posto agli incontri in programma (calendario: www.atuttovolume.com), ma già da oggi, giovedì 27 maggio, e fino a sabato 29 maggio, c’è la possibilità di assicurarsi la propria presenza in anteprima. Acquistando nelle librerie convenzionate uno dei libri degli autori che parteciperanno ad ATV2021 sarà infatti possibile ottenere già un posto per l’incontro di presentazione di quel libro (un libro dà diritto a un ingresso – librerie convenzionate: a Ragusa: Mondadori, Ubik Paolino, Ubik Terramatta, Flaccavento; a Ragusa Ibla: Ubik; a Marina di Ragusa: Ubik Terramatta; a Comiso: Mondadori Point; a Modica: Mondadori Bookstore c.so Umberto; a Catania: Legatoria Prampolini, Vicolo Stretto). E c’è di più: vantaggi anche per l’accompagnatore che avrà diritto di prelazione per lo stesso incontro scelto.





Da domenica 30 maggio invece l’apertura delle prenotazioni online direttamente sul sito della manifestazione. Un meccanismo che sta già funzionando bene con la volontà dei lettori di acquistare più libri, già quasi 200 solo oggi.

Insomma, Ragusa e tutta la Sicilia si preparano per l’avvio del festival ibleo dei libri: un programma fittissimo che coinvolgerà autrici, autori, case editrici, librai e soprattutto tantissimi lettori provenienti da tutto il Sud Italia. Apertura della manifestazione per giovedì 10 giugno a Marina di Ragusa, alle ore 18.00, con Pif e Marco Lillo con “Io posso Due donne sole contro la mafia” e poi via via tutti gli incontri. Venerdì e sabato appuntamento a Ragusa superiore e infine domenica ultima giornata a Ragusa Ibla fino alla chiusura, alle 21.00 con Stefania Auci e il suo attesissimo “L’inverno dei leoni. La saga dei Florio”. Narrativa, scienza, arte, politica, religione, attualità, letteratura per ragazzi: A Tutto Volume come sempre raccoglie le ultime uscite letterarie, offrendo un programma variegato per soddisfare ogni interesse.





Tra gli appuntamenti anche un omaggio a Dante – il festival è stato inserito nel circuito di festival Piazza Dante che celebreranno il Sommo Poeta nel 700° anniversario dalla morte; e la serata di premiazione della XIX edizione del concorso letterario Moak.

Anche quest’anno la manifestazione è curata dal direttore artistico Alessandro Di Salvo, coadiuvato dai guest director Antonio Pascale, Massimo Polidoro e Federico Taddia.

Questi gli ospiti attesi: Rula Jebreal, Stefano Liberti, Massimo Polidoro, Michele Santoro, Saverio Tommasi, Marcello Veneziani, Giampaolo Simi, Gabriele Romagnoli, Alessandro Robecchi, Fabio Genovesi, Chiara Francini, Giancarlo De Cataldo, Cristina Cassar Scalia, Piero Trellini, Giosuè Calaciura, Levante, Sebastiano Barisoni, Remo Bassetti, Luciano Canova, Mariangela Pira, Antonella Viola, Roberta Villa, Paolo Crepet, Alberto Pellai, Sara Garofalo, Annalisa Cuzzocrea, Elisa Cuter Giovanni Caprara, Luca Perri, Laura Tripaldi, Paolo Nucci, Filippo La Porta, Alessandro Carnevale, Denis Curti, Antonella Bolelli Ferrera, Giordano Bruno Guerri, Alessandro Vanoli, Laura Vaioli e Giacomo Guccinelli, Annalisa Strada e Federico Taddia.

L'evento è promosso e organizzato dalla Fondazione degli Archi e si avvale del sostegno del Comune di Ragusa, della Regione Siciliana, dell’Ars, del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, dell’Asp Ragusa, della Banca Agricola Popolare di Ragusa e di altri sponsor pubblici e privati.

Info: pagine sociale del festival – www.atuttovolume.com