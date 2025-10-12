A scuola di empatia e dialogo: a Marina di Modica giovani europei imparano a comunicare senza confini

Ha chiuso i battenti a Marina di Modica, il training course dell’associazione “Key Life” dal titolo “The Language of Inclusion”, un’iniziativa finanziata dalla Commissione europea e dall’Agenzia Italiana per la Gioventù nell’ambito del programma Erasmus+ con l’obiettivo di migliorare la qualità del lavoro con i giovani fornendo le competenze, gli strumenti e le metodologie necessarie per promuovere una comunicazione inclusiva.

Il corso di formazione ha coinvolto 27 operatori giovanili provenienti da Italia, Austria, Bulgaria, Lituania, Nord Macedonia, Romania, Serbia, Spagna e Turchia che dal 5 ottobre sono stati in Sicilia per prendere parte ad attività basate sull’educazione non formale supportati dal trainer Emanuel Caristi.

«Una comunicazione efficace è un aspetto fondamentale del lavoro con i giovani, eppure molti professionisti faticano a creare ambienti realmente partecipativi in cui tutti i giovani, indipendentemente dal background, dalle capacità o dal livello di fiducia in se stessi, si sentano valorizzati e coinvolti – spiega Leonardo Storaci, presidente dell’associazione Key Life – Grazie all’implementazione di questo progetto, adesso gli operatori giovanili sono in grado di facilitare discussioni che incoraggiano la partecipazione attiva, oltre che a gestire efficacemente le dinamiche di gruppo e a garantire l’accessibilità sia nelle interazioni faccia a faccia che digitali».

Fra le competenze acquisite durante la permanenza a Marina di Modica c’è la capacità di gestire discussioni delicate, ma anche di saper bilanciare la partecipazione all’interno di gruppi eterogenei e di saper integrare tecniche di facilitazione inclusiva nelle attività di lavoro con i giovani.

Senza gli strumenti giusti, queste discussioni possono diventare sbilanciate, lasciando inascoltate le voci emarginate. E un altro aspetto cruciale è stato l’accessibilità digitale: con un numero sempre maggiore di operatori giovanili online è essenziale che la comunicazione digitale sia inclusiva e coinvolgente. Molti operatori giovanili non hanno le conoscenze o la sicurezza necessarie per adattare le proprie tecniche di facilitazione agli ambienti digitali, con conseguente esclusione online per alcuni gruppi.

Gli obiettivi sono stati raggiunti: i partecipanti, oltre ad ammirare le bellezze del territorio, hanno avuto l’occasione di crescere, migliorando nell’ambito dell’educazione giovanile.

© Riproduzione riservata