Dal 10 settembre 2025 l’Ospedale “Regina Margherita” di Comiso diventa punto di riferimento per la riabilitazione fono-neuro-audio-vestibolare in provincia di Ragusa. L’ASP di Ragusa attiva infatti un nuovo Servizio Multidisciplinare all’avanguardia, pensato per affrontare con competenza e in modo integrato alcune delle problematiche più trascurate ma impattanti per la salute quotidiana: disfagia, alterazioni della voce […]
A Scicli l’arte incontra la letteratura. Omaggio a Camilleri a 100 anni dalla nascita
05 Set 2025 12:04
L’evento nella chiesa-auditorium Santa Teresa a partire da lunedì della prossima settimana per concludersi il 14 di questo mese. E’ una collettiva d’arte, diciotto i partecipanti, dal titolo “Parola su tela” ed è organizzata dal gruppo di artisti iblei Amore per l’arte, in collaborazione con il Comune di Scicli. Si tratta di un’iniziativa volta a celebrare i 100 anni dalla nascita di Andrea Camilleri, maestro indiscusso della narrativa contemporanea italiana, attraverso un percorso artistico che trasforma le sue parole in immagini e colori. Espongono nella collettiva d’arte Patrizia Germinara, Antonella Giliberto, Carmela Garaffa, Daniela Sellini, Giorgio Distefano, Elvira Ferrara, Maria Teresa Scarso, Daniela Battaglia, Sandra Sottile, Iolanda Galletti, Oriana Moltisanti, Nunzio Brugaletta, Anna Ottaviano, Vincenzo Mezzasalma, Antonella Pizzo, Elisa Varsallona, Giorgia Modica ed Ilka Lehmann.
