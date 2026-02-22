Nell’ambito del Programma Nazionale Equità nella Salute (PNES 2021-2027), l’ASP di Ragusa sta implementando un importante potenziamento strutturale, tecnologico e formativo dei Consultori Familiari della provincia, con un focus particolare sulla salute della donna in tutte le fasi della vita. L’intervento, previsto dalla linea progettuale “Il genere al centro della cura”, ha visto l’investimento di […]
A Scicli arriva Serra Yılmaz: incontro con l’icona del cinema d’autore europeo
22 Feb 2026 12:33
Domenica 1 marzo alle ore 18.00 Scicli si prepara ad accogliere un’ospite d’eccezione. La Mondadori Bookstore Scicli ospiterà infatti l’attrice e regista Serra Yılmaz, una delle interpreti più riconoscibili e amate del cinema d’autore europeo.
L’appuntamento si terrà al Salone parrocchiale dell’ex Convento del Carmine, in piazza Busacca, e rappresenta un’occasione speciale per incontrare da vicino un’artista che ha attraversato teatro e grande schermo con una cifra stilistica inconfondibile.
Un volto iconico del cinema di Ferzan Özpetek
Serra Yılmaz è diventata negli anni una presenza simbolica nel percorso cinematografico di Ferzan Özpetek, contribuendo con il suo talento e la sua intensità a dare anima a film che hanno segnato il panorama culturale europeo. Il suo volto, la sua voce e la sua forza espressiva sono entrati nell’immaginario collettivo degli amanti del grande cinema.
Attrice, regista, interprete raffinata, Yılmaz ha saputo coniugare profondità e ironia, impegno e leggerezza, diventando un ponte culturale tra Oriente e Occidente.
“Cara Istanbul”, un dialogo tra culture
L’incontro sarà dedicato al libro Cara Istanbul, edito da Rizzoli, un’opera che racconta identità, memoria e appartenenza attraverso lo sguardo di chi vive tra mondi diversi. A moderare la conversazione sarà il giornalista Enzo Scarso, in un dialogo che si preannuncia intenso e ricco di spunti.
