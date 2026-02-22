A Scicli arriva Serra Yılmaz: incontro con l’icona del cinema d’autore europeo

Domenica 1 marzo alle ore 18.00 Scicli si prepara ad accogliere un’ospite d’eccezione. La Mondadori Bookstore Scicli ospiterà infatti l’attrice e regista Serra Yılmaz, una delle interpreti più riconoscibili e amate del cinema d’autore europeo.

L’appuntamento si terrà al Salone parrocchiale dell’ex Convento del Carmine, in piazza Busacca, e rappresenta un’occasione speciale per incontrare da vicino un’artista che ha attraversato teatro e grande schermo con una cifra stilistica inconfondibile.

Un volto iconico del cinema di Ferzan Özpetek

Serra Yılmaz è diventata negli anni una presenza simbolica nel percorso cinematografico di Ferzan Özpetek, contribuendo con il suo talento e la sua intensità a dare anima a film che hanno segnato il panorama culturale europeo. Il suo volto, la sua voce e la sua forza espressiva sono entrati nell’immaginario collettivo degli amanti del grande cinema.

Attrice, regista, interprete raffinata, Yılmaz ha saputo coniugare profondità e ironia, impegno e leggerezza, diventando un ponte culturale tra Oriente e Occidente.

“Cara Istanbul”, un dialogo tra culture

L’incontro sarà dedicato al libro Cara Istanbul, edito da Rizzoli, un’opera che racconta identità, memoria e appartenenza attraverso lo sguardo di chi vive tra mondi diversi. A moderare la conversazione sarà il giornalista Enzo Scarso, in un dialogo che si preannuncia intenso e ricco di spunti.

© Riproduzione riservata