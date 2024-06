A Ragusa torna la rassegna di cinema all’aperto

Le piazze di Ragusa, che hanno fatto da scenario a numerosi capolavori del cinema, torneranno a ospitare il grande schermo grazie alla rassegna di cinema all’aperto “Il cinematografo viaggiante”. A partire da venerdì, i cittadini e i visitatori potranno rivivere le emozioni dei film proiettati in luoghi suggestivi della città.

Programma della rassegna

Venerdì (primo appuntamento):Kaos dei fratelli Taviani ai giardini Iblei (ingresso piazza Hodierna), ore 21.30.

Altre proiezioni in programma:

L’uomo delle Stelle

Montalbano

Nuovo Cinema Paradiso

Divorzio all’italiana

Location delle Proiezioni:

Giardini Iblei

Santa Maria delle Scale

Piazza Pola

Piazza Matteotti

Vicolo Specula

Questa iniziativa offre un’occasione unica per godersi film iconici in un’atmosfera magica e per riscoprire i luoghi di Ragusa che hanno contribuito a rendere celebri queste opere cinematografiche. Le proiezioni iniziano tutte alle ore 21.30, permettendo al pubblico di godere delle serate estive sotto le stelle.

Foto: repertorio

© Riproduzione riservata