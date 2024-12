A Ragusa sospeso il servizio autobotti

Sospeso il servizio autobotti a Ragusa. A sollevare la questione la consigliera comunale Rossana Caruso che ha chiesto chiarimenti in merito alla sospensione del servizio autobotti, fondamentale per le contrade cittadine di Ragusa non servite dalla condotta idrica. Dalle risposte ottenute, emerge che il settore comunale competente aveva richiesto, lo scorso 26 settembre, un finanziamento di 100mila euro per avviare una nuova gara d’appalto necessaria a garantire il servizio. Tuttavia, questa richiesta non ha avuto seguito, portando alla sospensione del servizio l’11 novembre 2023.

Mancanza di fondi e azioni sospese

La nota ricevuta dalla consigliera conferma che, al momento, non sono state stanziate risorse per il nuovo servizio né sono state intraprese azioni per risolvere la situazione. Questo scenario, secondo Caruso, rischia di lasciare senza una soluzione i cittadini delle aree non servite ancora per diversi mesi.

Le richieste della consigliera Caruso

In un appello all’amministrazione comunale, la consigliera ha sollecitato un intervento immediato per reperire le risorse economiche necessarie e rimpinguare il capitolo di bilancio dedicato al servizio e una soluzione d’emergenza, in attesa dei tempi tecnici per un nuovo appalto, per garantire la ripresa del servizio autobotti.

Un servizio essenziale per i cittadini

Caruso ha sottolineato che la sospensione di un servizio così essenziale, a causa di carenze di fondi, è inaccettabile, specialmente per un Comune che dichiara di avere i conti in ordine. La consigliera ritiene indispensabile che la giunta municipale agisca con urgenza per evitare ulteriori disagi ai cittadini delle contrade interessate. La questione resta aperta.

