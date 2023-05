A Ragusa si celebra la Giornata del Sollievo nella parrocchia di Maria Ausiliatrice

La Giornata nazionale del sollievo, giunta, quest’anno, alla 22esima edizione, sarà celebrata domenica 21 maggio. L’evento, come richiamato dalla direttiva del presidente del Consiglio dei ministri del 24 maggio 200l, è finalizzato a “promuovere e testimoniare, attraverso idonea informazione e tramite iniziative di sensibilizzazione e solidarietà, la cultura del sollievo dalla sofferenza fisica e morale in favore di tutti coloro che stanno ultimando il loro percorso vitale, non potendo più giovarsi di cure destinate alla guarigione”.

L’EVENTO

“L’edizione di quest’anno, dopo quella passata incentrata sull’impegno profuso e l’attenzione rivolta da tutti gli operatori sanitari alla persona sofferente nel periodo del Covid – spiegano dall’Ufficio diocesano per la Pastorale della salute di Ragusa – vuole porre l’accento e riaccendere i riflettori su tre concetti cardine: le cure palliative; la terapia del dolore; l’umanizzazione”. L’organizzazione vede ancora una volta l’impegno dell’Ufficio per la Pastorale delle Salute diretto da don Giorgio Occhipinti, della Samot Onlus e Samot di Ragusa Onlus. Presenti all’evento anche le associazioni Lilt e Avo di Ragusa. “Ringraziamo la parrocchia Maria Ausiliatrice e i Salesiani Don Bosco di Ragusa per l’accoglienza dell’evento – dice don Occhipinti – inserito nei festeggiamenti di Maria Ausiliatrice”. La santa messa si terrà alle 18, alle 19 si terrà la presentazione della Giornata diocesana del sollievo. La celebrazione eucaristica sarà presieduta da don Occhipinti e animata dalla comunità parrocchiale Sant’Isidoro Agricola.