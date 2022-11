A Ragusa sarà intitolata una via a Padre Giovanni Rollo

Sabato 12 novembre alle ore 11:00 sarà intitolata una via a Padre Giovanni Rollo, alla presenza del Vescovo di ragusa S. E. R. Mons La Placa e del sindaco di Ragusa Avv. Cassi.



Il 1° dicembre 2009, Padre Rollo ritornava nella casa del Padre: il giorno dei funerali la chiesa non è stata abbastanza capiente per accogliere la folla di gente che vi si è riversata per l’ultimo saluto a don Giovanni Rollo.



Migliaia di ragusani hanno voluto rendergli omaggio, un estremo addio, omaggio ad un uomo buono, un sacerdote esemplare della Chiesa parrocchiale e che ha dedicato tutta la sua vita al sostegno dei più deboli e di chi ne aveva bisogno.

Ha collaborato Salvo Bracchitta