A Ragusa la consegna dei master dell'Università Pontificia Salesiana - Ragusa Oggi

A Ragusa la consegna dei master dell’Università Pontificia Salesiana

C’è grande attesa per questo venerdì pomeriggio 27 dicembre a partire dalle ore 19 alla sala Avis di Ragusa per la cerimonia di consegna dei diplomi del master di primo livello in “counselling in ambito socio educativo” rilasciati dall’Università Pontificia Salesiana. La consegna avverrà alla presenza dei referenti del master, Tonino Solarino e Rosaria Perricone. L’evento rientra all’interno della conferenza dal titolo “Narciso sfiorito – l’autoritratto moderno e il mal vivere” che vedrà l’intervento di Giuseppe Nifosì, storico e critico d’arte e di Nello Dell’Agli, teologo e psicoterapeuta. Introduce Noemi Solarino.

Durante la serata ci saranno anche le poesie di Ciccio Schembari e la presenza del sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, di don Giovanni D’Andrea ispettore Salesiani Sicilia e di Cesare Borrometi presidente del Consorzio Universitario Ibleo. Appuntamento dunque alle ore 19 alla sala Avis per il doppio importante momento promosso da Paideia, istituto di antropologia con sede anche a Ragusa.