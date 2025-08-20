A Ragusa Ibla torna “Alchimia delle parole”: la Sicilia raccontata tra teatro e letteratura

La Sicilia che vive tra apparenza e sostanza, tra maschera e verità, sarà protagonista del nuovo appuntamento con “Alchimia delle parole”, il caffè letterario ideato da Casamatta per la direzione artistica di Massimo Leggio.

L’incontro, dal titolo “Pagine sparse”, andrà in scena domenica 24 agosto alle ore 18.00 nello splendido scenario di Palazzo La Rocca a Ragusa Ibla.

Sul palco, accanto allo stesso Leggio, interverranno Vincenzo Cascone come relatore e l’attrice Carmela Buffa Calleo, dando vita a un pomeriggio in cui la parola scritta si trasforma in teatro e riflessione collettiva.

Pagine sparse e il viaggio nella letteratura siciliana

Da Pirandello a Sciascia, da D’Avenia a Goliarda Sapienza, “Pagine sparse” proporrà una selezione di testi capaci di restituire la voce di una Sicilia autentica, intensa e contraddittoria, dove la letteratura diventa strumento di rivelazione.

Letture e interpretazioni guideranno il pubblico in un viaggio attraverso i grandi autori che hanno saputo cogliere l’anima dell’isola, tra passioni, segreti e una verità che spesso si cela dietro le maschere.

Un appuntamento che non è solo letteratura, ma incontro vivo tra arte, memoria e identità siciliana.

© Riproduzione riservata