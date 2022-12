A Ragusa Ibla si continua a sognare per questo Natale: ecco le nuove iniziative del festival “La porta dei sogni”

Se c’è un periodo dell’anno in cui è più facile lasciarsi andare alla magia, quel periodo non può che essere il Natale: il clima di festa, le luci, quell’atmosfera unica che ci riporta tutti all’infanzia ci allontanano dalla quotidianità, lasciando spazio al sogno. Ed è proprio il sogno la meta, anzi l’intento programmatico, di un festival unico nel suo genere, ideato da Salvo Garipoli e Debhorah Di Rosa di Malìa, due siciliani che al sogno non sono disposti a rinunciare: il festival “La porta dei sogni” ci accompagnerà fino al 6 gennaio con tantissime iniziative per far sognare ad ogni età.

Inaugurato con grande successo di pubblico l’8 dicembre scorso con l’apertura della mostra “Ombre di luce”, una personale dell’astrofotografa ragusana Marcella Giulia Pace che sarà visitabile per tutta la durata dell’iniziativa, il festival dà il oggi al suo secondo weekend di eventi.

Questo venerdì 16 dicembre alle 21, nella magnifica cornice dell’auditorium San Vincenzo Ferreri a Ragusa Ibla, sarà la musica a farci viaggiare nel tempo e nello spazio attraverso le note in fingerstyle delle chitarre acustiche di Emilio Assenza e Daniele Catrame.

Un altro viaggio, un altro sogno questo sabato 17 alle ore 21, sempre al San Vincenzo Ferreri, per “Novecento”: cullati dal pianoforte di Enrico La Cognata, seguiremo le vicende del protagonista indimenticabile creato dalla penna di Alessandro Baricco nelL’interpretazione dell’attore e regista ragusano Giuseppe Ferlito.

La grande letteratura, maestra assoluta nel sognare, conclude questo secondo weekend: sarà Michele Arezzo, autore teatrale e scrittore, a farci da guida, raccontandoci con “E furono i libri” (domenica 18 dicembre alle ore 21), le storie, gli aneddoti, i capricci dei mostri sacri della letteratura, che dopo tutto erano pur sempre uomini.

Se il sogno di volare ora ha anche una melodia indimenticabile lo dobbiamo a lui: “Mister Volare”, ce lo racconta Peppe Arezzo, in musica, con uno spettacolo dedicato proprio alla vita di Domenico Modugno, mercoledì 21 dicembre alle ore 21.

Mercoledì 21 dicembre prende anche il via la sezione del festival dedicata ai più piccoli e curata da Pata Tina Lab, “Col naso all’insù”, attiva ogni giorno, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13.30 fino al 5 gennaio 2023. Tra laboratori ed eventi dedicati, le vacanze diverranno indimenticabili per i più piccoli.

I biglietti del festival sono in vendita presso la Libreria Mondadori di Ragusa, (via Colajanni 45) e al botteghino dell’Auditorium San Vincenzo Ferreri a Ragusa Ibla.

L’ingresso è gratuito per i bambini fino a 6 anni, mentre per i bambini dai 7 ai 13 anni, è previsto uno sconto del 50% sugli ingressi singoli e sugli abbonamenti. L’ingresso alla mostra fotografica è sempre gratuito. Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli organizzatori al numero 3206882546 o scrivendo al info@portadeisogni.com