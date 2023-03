A Ragusa arriva un macchinario innovativo per la radioterapia oncologica: un acceleratore lineare

L’Asp di Ragusa si doterà di un macchinario di ultima generazione nel campo della Radioterapia Oncologica. Si tratta di un acceleratore lineare di particelle Elektra Versa HD e ciò è previsto dalla Missione 6 del PNRR. Si tratta di una strumentazione innovativa a tre energie di fotoni, che serve a irradiare con elevata precisione i tumori insorgenti in tutti i distretti corporei.

UNO STRUMENTO INNOVATIVO



Le caratteristiche principali di questa macchina sono velocità e precisione. E’ un’apparecchiatura all’avanguardia che permette di erogare più velocemente il trattamento, con ricadute positive sui tempi d’attesa dei pazienti e maggiore tempestività di cura, elemento fondamentale nel contrasto alle neoplasie. Con tale metodica, inoltre, potranno essere trattati tumori come quelli polmonari e ad alta precisione stereotassica, che attualmente vengono eseguiti presso altri centri, e potranno ridursi sempre più gli effetti collaterali sugli organi vicini a quello irradiato.

L’APPARECCHIATURA SOSTITUIRA’ QUELLA IN USO AL MARIA PATERNO’ AREZZO



L’Azienda, per l’utilizzo dei fondi a disposizione, ha aderito all’accordo quadro Consip, emettendo ordinativi di fornitura superiori a 2 milioni di euro: oltre all’acceleratore (1,6 milioni circa) l’ASP si doterà dei sistemi per radioterapia (per il gating respiratorio, per il controllo del posizionamento del paziente e per dosimetria in vivo).

Il passaggio dalla vecchia alla nuova tecnologia, che prevede la sostituzione dell’apparecchiatura attualmente in uso presso il P.O. “Paternò Arezzo” di Ragusa, è già in atto e, secondo i tempi del Pnrr, dovrà necessariamente concludersi entro il 31 dicembre ’24.