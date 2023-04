A Pozzallo si celebra il 100esimo anniversario della nascita di Meno Assenza

Si celebrerà a Pozzallo il 27 aprile 2023 il centesimo anniversario della nascita di Meno Assenza, il fotografo apripista del cosiddetto “reportage fotografico” ed impegnato operatore di politica e cultura nella città del mare. A lui il Comune di Pozzallo nel 2008 ha intitolato lo Spazio Cultura “Meno Assenza”, realizzando una struttura architettonica attrezzata per lo svolgimento di eventi culturali, spesso illustrati dai fotografi Assenza, sin da quando Antonino Assenza, padre di Meno, guidò il proprio figlio a scegliere la fotografia e la scrittura di luce narrante momenti vissuti intensamente. Non è certamente il retaggio memoriale dei luoghi a spiegare le ragioni dell’intitolazione a Meno Assenza, piuttosto, a definirne motivazioni ed ispirazioni è la fedeltà dell’uomo e dell’intellettuale ai valori più autentici di democrazia e solidarietà ed alle più profonde radici, quelle che affondano nella terra e nella carne.

MENO ASSENZA, IL SUO RICORDO E’ INDELEBILE



Meno Assenza, nato a Pozzallo il 27 Aprile 1923, si spegneva improvvisamente e serenamente, a soli 36 anni, in un reparto del “Policlinico” di Roma il 28 Maggio 1959, dopo aver subìto un intervento chirurgico. Gli essenziali dati biografici, pur necessari a fissare fatti ed eventi, fluiscono liberamente nel ricordo dei pittori Rodolfo Cristina, Carmelo Pluchinotta, del prof. Alfio Mollica, del poeta palazzolese Salvatore Rovella e con gli altri intellettuali pozzallesi vicini al circolo “a Barracca”, autori di progetti culturali, iniziative pubblicistiche e sociali, orientate al valore della cultura e dell’arte come strumenti di crescita collettiva.



Per tale ragione si è riservata agli studenti delle Scuole Medie e degli Istituti Superiori di Pozzallo la mattinata del 27 aprile c.a. dalle ore 9.30 alle ore 11.00, affinché i giovani possano conoscere le vocazioni foriere di indimenticati autori immersi nei loro luoghi natali di cui permangono autorevoli estensori, come si può dedurre dalla mostra fotografica realizzata da Ninì e Massimo Assenza unitamente al Video Per Meno Assenza. Nella sezione pomeridiana dalle 18.00 alle 20.00, dopo l’intervento del Sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna e dell’Assessore alla Cultura Stella Morana, seguiranno i contributi di Grazia Dormiente e di Nicola Colombo. A calamitare l‘attenzione saranno sia le testimonianze dell’On. Natalino Amodeo, dell’architetto Franco Caruso e dell’On. Attilio Sigona, sia le bobine storiche del giornale parlato “ARÀ” e i brani scelti e recitati da Piero Pisana.