A Poggibonsi, provincia di Siena, la presentazione del libro su Giorgio La Pira - Ragusa Oggi

A Poggibonsi, provincia di Siena, la presentazione del libro su Giorgio La Pira

Sabato 28 settembre nel Salone delle feste della Misericordia, dinanzi a

un’ampia cornice di pubblico, si è svolta la presentazione in PRIMA

NAZIONALE del libro “Giorgio La Pira sindaco innovativo, la reinvenzione

del modo di governare oltre la planologia” di Corrado Monaca, pubblicato

da Città Nuova editrice di Roma. L’iniziativa, che segna la ripresa

delle attività del CENTRO STUDI “GIORGIO LA PIRA” Istituto

culturale valdelsano, è stata organizzata in collaborazione con la

Confraternita della Misericordia.

Erano presenti, oltre l’autore, i relatori: MARCO RICCERI segretario

generale dell’Eurispes; MARIO PRIMICERIO presidente della Fondazione

“Giorgio La Pira” di Firenze e già sindaco di quella città; VALLIS

BERTI e GIANFRANCO LORINI, rispettivamente governatore in carica e

governatore emerito della Misericordia; PAOLO MARROCCHESI, fondatore e

presidente del Centro studi valdelsano “Giorgio La Pira”. Presenti, tra

il pubblico, il nipote omonimo di Giorgio La Pira e numerosi

amministratori e imprenditori di Prato, accademici di Pisa e dei Comuni

limitrofi.

L’autore, conterraneo di La Pira, docente, tecnico e imprenditore, con

un passato da amministratore pubblico e presidente nazionale di un noto

movimento ambientalista, presenta nel suo libro il “sindaco santo” di

Firenze da una nuova prospettiva, interpretando la sua azione

amministrativa alla luce dei moderni approcci alla scienza planologica.

Dopo i saluti di rito alle autorità, Marrocchesi, nell’intervento di

apertura, ha tracciato un ritratto di Giorgio La Pira, “democristiano

senza tessera”, professore universitario, padre costituente, deputato,

teologo, pellegrino di pace e sindaco di Firenze, “santo già in vita”.

Marco Ricceri, seguendo le suggestioni offerte dal testo di Monaca, ha

sottolineato la concretezza lapiriana come tratto distintivo e

qualificante del suo agire politico. “Negli anni ’60 – ha spiegato –

oltre a organizzare i Colloqui Mediterranei sui grandi temi del Mondo,

La Pira affrontava e risolveva i problemi concreti e quotidiani dei

cittadini di Firenze: scuole, asili nido, case popolari, reti fognarie e

strade”. A rendere possibile tutto ciò fu “un modello di intervento

pubblico-privato attivo e partecipativo”, ispirato alla britannica

Compagnia delle Indie Orientali: la cosiddetta “Compagnia delle Indie

fiorentina”. Lo sforzo collettivo di cooperazione tra soggetti diversi

(società civile, associazioni, imprenditori) in vista di obiettivi

precisi, ispirati ai principi del bene comune e fissati attraverso

l’ascolto dei bisogni della cittadinanza, ebbe una ricaduta positiva su

tutta la c omunità, sia in termini sociali che economici. In termini

moderni, un “impact investing”.

Mario Primicerio ha approfondito il forte ancoraggio di La Pira ai

principi cattolici, che animava la sua politica. La sua forza, ha

ricordato il relatore, stava nel considerare la politica un servizio

verso gli altri, in particolare gli ultimi e i più poveri. Un principio

o meglio una “visione”, questa, che si ritrova nella concretezza delle

sue azioni, nel dialogo, nella mediazione negoziata con avversari e

interlocutori. “Un sindaco che per paura dei ricchi e dei potenti –

scriveva La Pira a Fanfani, in un brano citato ad esempio – abbandona i

poveri, sfrattati, licenziati, sfruttati e così via, è come un pastore

che per paura del lupo abbandona il suo gregge”. Per La Pira governare

era un atto d’amore. “Bisogna che la politica abbia un’anima, altrimenti

anche la planologia, la Compagnia delle Indie e tutto il resto, si

riducono a un burocratico efficientismo”, ha concluso Primicerio, il qu

ale ha apprezzato il libro di Monaca perché intende “proporre ai

giovani la figura di La Pira per un nuovo modo di governare”.

Non è mancata, nei vari interventi, la rievocazione di ricordi

personali di Giorgio La Pira. In particolare, Ricceri ha ricordato

quando – giovane studente universitario – disertava le altre lezioni per

seguire quelle affollatissime e affascinanti di Giorgio La Pira sul

Diritto Romano. Primicerio ha ricordato, invece, momenti e retroscena

del suo viaggio con La Pira nel Vietnam di Ho Chi Minh (1965), per una

missione di pace informale, poi fallita, ma che avrebbe potuto cambiare

il corso della storia ed evitare morti e distruzioni ai paesi

belligeranti.

Corrado Monaca, nell’intervento conclusivo, ha sottolineato come a più

di quarant’anni dalla scomparsa, il pensiero e l’opera di La Pira siano

ancora vitali, vivi e attuali, capaci di sviluppare nuovi punti di

vista, riflessioni stimolanti e nuovi modelli di intervento sui temi e

sui problemi d’oggi, puntando al bene comune, spesso sopraffatto

dall’egoismo e dall’individualismo. Secondo l’autore, insomma,

l’applicazione di una pianificazione strategica nella P.A. consentirebbe

di migliorare la governance futura delle città. Monaca, infine, ha

annunciato che la casa dove La Pira trascorse la sua infanzia, a

Pozzallo in Sicilia, ha ottenuto il vincolo di tutela dal Governo della

Regione siciliana di Nello Musumeci.