A Palazzo Spadaro la presentazione del libro “Mamoes, raccontami una storia” di Franca Portello

17 Ott 2025 06:08

Stasera venerdì 17 ottobre, alle ore 20, Palazzo Spadaro ospiterà la presentazione del libro “Mamoes, raccontami una storia” di Franca Portello.

Il volume racconta, con sensibilità e profondità, una storia che nasce da un dolore e si trasforma in un percorso di amore e rinascita. Al centro del racconto c’è la grande gioia di una bambina di otto anni per la nascita di un fratellino, una felicità che durerà però solo un soffio, lasciando spazio a un profondo sconforto. Quel dolore infantile diventa, negli anni, la spinta che porterà la protagonista – ormai adulta – ad affrontare le difficili sfide dell’adozione, riuscendo a coronare il sogno di accogliere due bambine nella propria vita.

Un racconto autobiografico, intenso e toccante, che si muove tra Italia e India, attraversando emozioni forti, ansie, speranze e momenti di grande felicità. Tra le pagine emerge un messaggio di resilienza: la convinzione che ogni vita segua un percorso già tracciato e che, con determinazione e caparbietà, si possa “cavalcare l’onda” fino a raggiungere la meta desiderata.

Alla presentazione, oltre all’autrice Franca Portello, interverrà lo psicoterapeuta Luca Riccardi, per un dialogo che si preannuncia ricco di spunti e riflessioni sul valore delle esperienze che plasmano l’esistenza.

