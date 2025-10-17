A Palazzo Spadaro la presentazione del libro “Mamoes, raccontami una storia” di Franca Portello

Stasera venerdì 17 ottobre, alle ore 20, Palazzo Spadaro ospiterà la presentazione del libro “Mamoes, raccontami una storia” di Franca Portello.

Il volume racconta, con sensibilità e profondità, una storia che nasce da un dolore e si trasforma in un percorso di amore e rinascita. Al centro del racconto c’è la grande gioia di una bambina di otto anni per la nascita di un fratellino, una felicità che durerà però solo un soffio, lasciando spazio a un profondo sconforto. Quel dolore infantile diventa, negli anni, la spinta che porterà la protagonista – ormai adulta – ad affrontare le difficili sfide dell’adozione, riuscendo a coronare il sogno di accogliere due bambine nella propria vita.

Un racconto autobiografico, intenso e toccante, che si muove tra Italia e India, attraversando emozioni forti, ansie, speranze e momenti di grande felicità. Tra le pagine emerge un messaggio di resilienza: la convinzione che ogni vita segua un percorso già tracciato e che, con determinazione e caparbietà, si possa “cavalcare l’onda” fino a raggiungere la meta desiderata.

Alla presentazione, oltre all’autrice Franca Portello, interverrà lo psicoterapeuta Luca Riccardi, per un dialogo che si preannuncia ricco di spunti e riflessioni sul valore delle esperienze che plasmano l’esistenza.

