A Noto concerto tributo ai Pink Floyd assieme a tre storici collaboratori e turnisti della band londinese e con i Pink’s One

Rivivere le atmosfere del rock progressivo e unico dei Pink Floyd, una delle band di maggiore successo al mondo capace di lasciare un’impronta indelebile nella storia della musica, circondati dalle meraviglie barocche di una delle piazze più belle d’Italia: tutto questo sarà possibile grazie al concerto tributo della band “Pink’s One” dal titolo “Pink Floyd – Tribute Laser Show” in programma giovedì 18 agosto sulla suggestiva scalinata della Cattedrale di Noto.

Sarà uno show immersivo ad accogliere il pubblico per riascoltare le canzoni indelebili dei Pink Floyd, suonate dal vivo da tre collaboratori e turnisti della storica band londinese, per la prima volta insieme in Sicilia. L’iconico schermo circolare sul palco, unito ad un gioco di luci e laser avvolgenti esalterà ancora di più l’esibizione di tre superprofessionisti pronti a far rivivere un bellissimo capitolo di storia del rock. A salire sul palco, oltre ad 8 bravissimi componenti della tribute band “Pink’s One”, ci saranno infatti la corista Machan Taylor, il sassofonista Scott Page e il batterista Gary Wallis.

Machan Taylor, corista dei Pink Floyd e già collaboratrice dei Pink’s One dal 2014, nella sua incredibile carriera vanta collaborazioni anche con Sting, Foreigner e Gov’t Mule. Scott Page, sassofonista per i Pink Floyd, Toto e Supertramp, con la leggendaria band di David Gilmour vanta tra l’altro la partecipazione all’indimenticabile e chiacchieratissimo concerto di Venezia del 15 Luglio 1989 di fronte ad oltre 300.000 persone.

Gary Willis invece è stato percussionista e collaboratore dei Pink Floyd dal 1987 e fino al 1994, lavorando fianco a fianco con Nick Mason nella sezione ritmica della band. Questi tre musicisti della storia pinkfloydiana regaleranno a Noto una serata che si preannuncia unica e indimenticabile, un concerto che ripercorrerà lo storico tour “Delicate Sound of Thunder” che include grandi successi dei Pink Floyd come Shine On Your Crazy Diamond, Money, Time, Wish Yuo Were Here, Another Brick In The Wall e molti altri. Per partecipare al concerto “Pink Floyd – Tribute Laser Show” dei Pink’s One, con la partecipazione speciale dei tre ospiti d’eccezione è possibile acquistare il biglietto sulla piattaforma Ctbox o seguendo il link http://bit.ly/39Zgd6n. L’evento è curato da Marco Guastella di Lumia Agency e gode del patrocino del Comune di Noto.