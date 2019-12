A Natale...Se putissi! Spettacolo della Compagnia del Sorriso a Scicli - Ragusa Oggi

A Natale…Se putissi! Spettacolo della Compagnia del Sorriso a Scicli

In occasione delle Festività natalizie la “COMPAGNIA DEL SORRISO” torna in scena,

la commedia è quella proposta durante i festeggiamenti 2019 del Ss. Salvatore, “SE PUTISSI”, spettacolo dialettale in due atti, scritto da Claudia Belluardo.

Le vicende, ambientate nella Sicilia degli anni 60 raccontano di una donna, ANGELA FALLA, a cui piace ”far fari ziti i genti”, intorno a lei ruotano gli episodi di alcune coppie del paese da lei “sistemate” o “da sistemare”.

Al suo fianco un marito, DON DAVIDE LUTRI, che la lascia fare, con tutti gli equivoci che questa sua attività può comportare, MA SE IDDA PUTISSI…

Vi aspettiamo quindi LUNEDÌ 09 DICEMBRE 2019 alle ore 20:30 presso il CINE TEATRO ITALIA di Scicli, per scoprire cosa succederà…

L’incasso della serata verrà devoluto in beneficenza

INGRESSO A OFFERTA