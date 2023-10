A Modica la prima distilleria di rum con coltivazione di canna da zucchero

A Modica è nato un progetto imprenditoriale audace che segna un momento significativo per la produzione del rum: la Distilleria Alma, la prima distilleria di rum in SIcilia. Questa iniziativa rappresenta una fusione affascinante tra la tradizione storica della regione e una visione innovativa del futuro del settore Spirits.

Il progetto è stato concepito da tre imprenditori visionari – Annalisa Spadaro, Hugo Gallardo e Alejandro Lopez – con l’obiettivo di valorizzare il ricco territorio siciliano attraverso la riscoperta di materie prime che sono state trascurate per secoli. Il cuore di questa operazione è la canna da zucchero, una coltura introdotta in Sicilia dagli Arabi nel VII secolo a.C. Questa pianta rappresentò una delle industrie più prosperose per la regione, resistendo alla prova del tempo per ben sette secoli prima di scomparire dalla sua coltivazione.

Oggi, grazie al clima subtropicale della Sicilia, caratterizzato da estati calde e inverni miti, la canna da zucchero può prosperare per gran parte dell’anno, da marzo a novembre. Questo clima favorisce la concentrazione naturale dello zucchero all’interno delle piante, rendendo il momento della raccolta e della lavorazione ideale per la produzione del Rum.

Nel 2022, l’azienda ha intrapreso la coltivazione di tre ettari di terreno dalle caratteristiche uniche, ricche di calcare e ferro. Quando la canna da zucchero raggiunge la piena maturazione, viene raccolta con cura e inizia il processo di trasformazione che darà vita a un Rum unico e autentico.

La Distilleria Alma si è posta l’obiettivo di creare una produzione di Rum di alta qualità che rispetti le tradizioni artigianali, utilizzando materie prime locali e seguendo un processo di produzione attento e rispettoso dell’ambiente. Il risultato è un liquido prelibato che cattura l’essenza del territorio siciliano, offrendo ai consumatori un’esperienza sensoriale unica.