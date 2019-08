A Modica iniziano le cene con l'autore nel Bistrot Letterario di Oro Hotel - Ragusa Oggi

A Modica iniziano le cene con l’autore nel Bistrot Letterario di Oro Hotel

Prende il via a Modica il progetto “A cena con l’autore”, nel bistrot letterario del nuovissimo Oro Hotel, che sorge proprio nel cuore del centro storico di Modica Bassa, con l’idea forte di coniugare tutto ciò che rappresenta appunto “l’oro” del territorio: l’accoglienza e la cucina, la storia e la cultura.

Il primo appuntamento sarà il prossimo 8 agosto, a partire dalle 20.30, con Mario Bonanno, che presenterà il suo libro “33 giri. Gli anni Ottanta” dialogando col giornalista Sergio Taccone, mentre la cucina dell’Oro Bistrot preparerà una proposta gastronomica che riporterà i pubblico all’atmosfera di quegli anni.

“Abbiamo pensato ad ognuno degli spazi e dei momenti dell’hotel – conferma la proprietaria Piera Ficili – con un’impronta letteraria. Il nostro giardino interno e il nostro bistrot sono circondati da grandi librerie ricolme di libri e i nostri piatti vengono sempre accompagnati da una citazione letteraria.

‘A cena con l’autore’ è un progetto che corona questa filosofia di ospitalità e che lanciamo per trasformare sempre di più il nostro bistrot in uno spazio in cui la cultura e la cucina si toccheranno e si intrecceranno.

Quello con Mario Bonanno non sarà che il primo degli appuntamenti, organizzati in collaborazione con la libreria Mondadori di Modica, che rinnoveremo con cadenza mensile, toccando temi diversi”.

Mario Bonanno è autore di articoli e saggi sulla canzone d’autore. Tra le sue collaborazioni, quelle con i settimanali Anna e Left e con il quotidiano La Sicilia che continua tutt’ora. Per l’editrice milanese Paginauno sono da poco usciti i due 33 giri sui dischi dei cantautori e la storia degli anni Settanta e Ottanta.