A Milano il 4° trofeo internazionale di Scherma non vedenti organizzato in collaborazione con la Scherma Modica

Milano sarà protagonista questo fine settimana del 4º Trofeo Internazionale Città di Milano di Scherma Non Vedenti, un evento sportivo di grande rilievo organizzato in collaborazione tra l’Accademia Scherma Milano e la Conad Scherma Modica. Giunto alla sua quarta edizione, l’evento si distingue per la sua attenzione all’inclusione e allo sport paralimpico, con il patrocinio di numerose istituzioni pubbliche e private.

Le attività si apriranno venerdì presso la Sala Stoppani dell’Istituto Ciechi di Milano con il workshop intitolato “Sport e Disabilità…in punta di fioretto”, un’occasione per riflettere su sport e disabilità insieme a importanti ospiti del mondo politico e paralimpico. Il dibattito sarà anche un’opportunità per discutere delle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali di Cortina 2026, evidenziando il ruolo dello sport come strumento di inclusione sociale.

Le competizioni inizieranno sabato, con le fasi preliminari presso la sala dell’Accademia Scherma Milano. A rappresentare la Scherma Modica in gara ci sarà Antonio Carnazza. Domenica, le semifinali e le finali delle competizioni maschili e femminili si svolgeranno nella prestigiosa Sala Barozzi dell’Istituto Ciechi di Milano, offrendo uno spettacolo sportivo di alto livello.

Questo trofeo si inserisce nel progetto della Federazione Italiana Scherma, che da anni è pioniere nello sviluppo e nella regolamentazione della scherma per non vedenti, con l’obiettivo di far entrare questa disciplina nel programma delle Paralimpiadi future. L’organizzazione è curata dal maestro Radice dell’Accademia Scherma Milano in collaborazione con il maestro Puglisi della Scherma Modica, referente nazionale per la scherma non vedenti della FIS. Questo evento continua a crescere, promuovendo lo sport accessibile a tutti e rafforzando la visibilità della scherma paralimpica a livello internazionale.

Parallelamente, la Conad Scherma Modica ha avviato con grande successo i suoi corsi promozionali di avviamento alla scherma presso la Sala Scherma del Palarizza a Modica Alta. Tra questi, spicca la 41ª Edizione del Corso Scolastico Gratuito per bambini dai 7 ai 10 anni, che offre loro l’opportunità di imparare i rudimenti della scherma attraverso due incontri settimanali fino a dicembre. Inoltre, sono stati avviati il corso “Pulcini” di psicomotricità e gioco-scherma per bambini di 5-6 anni, e il corso “Master” per adulti non agonisti, contribuendo a diffondere questa affascinante disciplina a tutte le età.

