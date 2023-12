A Mattia Ceccato il premio “Salvatore Padua”

È un vero trionfo per Mattia Ceccato, giovane talento cestistico di 16 anni originario di Ragusa, che si è aggiudicato la 56ª edizione del prestigioso Trofeo Atleta dell’Anno “Salvatore Padua” 2023. La Commissione esaminatrice, composta da varie personalità e riunitasi presso la sala Giunta del Libero Consorzio di Ragusa, ha espresso unanime consenso nel conferire il premio a Ceccato per il suo eccezionale curriculum sportivo.

CHI E’ MATTIA CECCATO

Figlio d’arte nel mondo della pallacanestro, Mattia ha iniziato la sua avventura nel basket nel 2013 nell’Olimpia Basket di Comiso. Il suo percorso lo ha portato a vincere ben quattro titoli regionali con l’Under 13 e 14 nella Virtus Ragusa, prima di trasferirsi a Bologna nel 2021 e successivamente a Milano nel 2023, partecipando ai campionati giovanili Under 17. Il suo talento è stato altresì evidente a livello internazionale, distinguendosi in varie competizioni: dal terzo posto al Torneo di Pasqua a Melilla in Spagna con la Nazionale, alla vittoria al torneo internazionale di Bassano e Iscar in Spagna con l’Under 16, culminando con la sua recente affermazione come vice campione europeo con l’Under 16 nel 2023.

La Commissione ha altresì riconosciuto altri talenti sportivi nell’ambito dell’atletica leggera, del badminton e degli arcieri, conferendo le targhe di riconoscimento a Paride Iacono, Tancredi Virzì e Francesco Pernice rispettivamente per le loro eccellenze sportive nelle rispettive discipline.

Il Trofeo Csen 2023 è stato assegnato a Dario Sparacino di Modica.

Il CONI nazionale ha voluto celebrare alcuni individui per i loro successi e contributi nel mondo dello sport, come l’arbitro di basket Antonio Giunta, promosso a serie A2 maschile e A1 femminile, Ninni Gebbia e Alfio Occhipinti per i loro risultati nell’ambito cestistico, Martina Di Stefano per la medaglia di bronzo in pesca sportiva, il Circolo Tennis Ragusa e la Polisportiva Virtus Eirene ASD.

La cerimonia di premiazione è prevista per il giorno 21 dicembre, alle ore 17, presso la sede della Provincia di Ragusa, in viale Del Fante, sala Gianni Molè.