A lezione di meteo. Gli studenti del La Pira di Pozzallo in visita al Centro Nazionale Previsioni di Roma

La scorsa settimana alcuni studenti dell’IIS “G. La Pira” di Pozzallo – indirizzo Trasporti & Logistica (ex ist. Nautico) – si sono recati a Roma, accompagnati dai prof. G.Giardina e C.Giuga , per visitare il CNMCA (Centro Nazionale di meteorologia) , nella cui sede vengono elaborate le previsioni del tempo per poi essere successivamente diffuse da varie fonti di informazione , in primis dalla RAI. Grazie ai maggiori esperti Nazionali del settore (Generale Gambuzza, colonnelli Petrucci e Leonforte) i ragazzi hanno assistito per circa 5 ore ad un evento altamente formativo che ha suscitato in loro forti emozioni e sicuramente contribuirà a tracciare meglio il loro percorso futuro. Interessante la visita al reparto “previsioni meteo” dove il Colonnello Petrucci, noto previsore meteo-RAI, ha spiegato agli studenti le tecniche utilizzate per eleborare le previsioni del tempo.

La visita, di alto valore formativo, è una delle tante attività previste dal nostro istituto che si integra con le lezioni curriculari.

Si ringrazia il Dirigente, Prof. Antonino Boschetti, per avere contribuito alla riuscita di questo evento.