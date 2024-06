A Ibla apre il riqualificato parcheggio di Largo San Paolo

Martedì 11 giugno, alle ore 11.00, sarà inaugurato il riqualificato parcheggio di Largo San Paolo. Ad annunciarlo, il sindaco Peppe Cassì. Il parcheggio offrirà 51 posti auto in più, dopo un’attività di consolidamento, manutenzione e aggiornamento della segnaletica del sito. Questo nuovo spazio di sosta sarà disponibile in concomitanza con l’inizio della stagione turistica, e rappresenta un’aggiunta significativa alla zona, dove il parcheggio può essere un problema, specialmente durante i periodi di alta affluenza turistica.

Le parole dell’assessore Gurrieri

L’assessore Giovanni Gurrieri ha aggiunto che il parcheggio di Largo San Paolo sarà un punto strategico per la mobilità nella zona. Le scale che conducono al Carmine e la nuova fermata del servizio di trasporto pubblico, che inizierà il 17 giugno, renderanno facile lasciare l’auto e raggiungere sia la parte superiore del centro storico sia il cuore di Ibla. Il parcheggio include anche 10 posti per motocicli e 2 posti per persone con disabilità.

Questo intervento rientra in un più ampio progetto di riqualificazione del quartiere. Sono previsti lavori per il ripristino del percorso che conduce all’antica macina, la realizzazione di un nuovo marciapiede e il restauro del belvedere di via Risorgimento. Inoltre, l’ex Macello di largo San Paolo sarà restaurato e trasformato in un polo per la mobilità alternativa, grazie alla collaborazione con l’Assessorato allo Sviluppo economico.

