A Comiso, si disputa il Memorial Davide Arcidiacono

Con la chiusura delle iscrizioni avvenuta nei giorni scorsi, entra nel vivo la quindicesima edizione del Memorial Davide Arcidiacono, torneo di calcio a cinque, in programma a Comiso il prossimo 17 e 18 giugno presso il campo Zona 167. L’evento, uno dei più attesi e importanti avvenimenti sportivi del nostro comprensorio, è organizzato da Paolo Modica e dal suo staff per ricordare l’amico Davide Arcidiacono, scomparso prematuramente nell’agosto del 2008 all’età di venticinque anni. Invariata la formula del torneo, con dieci formazioni al via, con la prima fase che prevede due gironi da cinque squadre. Si qualificano alla fase successiva le prime quattro per girone, con partite a eliminazione diretta dai quarti. La prima gara della fase eliminatoria è prevista per sabato 17 giugno, alle ore 16.

A seguire tutte le altre partite, intervallate soltanto dalla classica e oramai consolidata mega grigliata di mezzanotte. Domenica mattina, alle ore 9, il via alla fase ad eliminazione diretta con la prima gara dei quarti. Nel pomeriggio, invece sono in programma le due semifinali, con la finalissima prevista per domenica alle ore 21 con tante novità spettacolari prima del fischio d’inizio, tra tutti l’esibizione della scuola di danza Born To-Be Crew 2.0, ma sempre con il ricordo di Davide in primo piano, con una sentita ed eccezionale coreografia a lui dedicata. Durante tutto l’evento intrattenimento a cura del centro socio ricreativo Gi. Ro. Tondo. “Siamo giunti alla quindicesima edizione del torneo, un evento- spiega l’organizzatore Paolo Modica- che richiede una intensa fase di preparazione. Sia io, sia l’intero staff organizzativo lo facciamo sempre con sentimento nel sano ricordo di Davide, il nostro caro amico appassionato di calcio che ci ha lasciato troppo presto. Rispetto alla scorsa edizione non avremo limitazioni anti-Covid, pertanto questa sarà un’edizione che ci permetterà di onorare come merita il mai dimenticato Davide.

Un plauso- conclude Modica- alle istituzioni locali, agli sponsor e a tutti coloro che ci hanno offerto il loro prezioso sostegno”. Tante, infatti, le novità previste che si aggiungono agli eventi già consueti. Su tutti, la dodicesima edizione del quadrangolare esibizione Scuole Calcio categoria Pulcini. Asd Kasmene, Esasport Grammichele, Asn Accademy Caltagirone e Mazzarrone Calcio le quattro formazioni in lizza del quadrangolare in cui il vero obiettivo non sarà la classifica finale ma far emergere ai partecipanti e al pubblico i veri valori dello sport e della sana competizione agonistica. Altro punto fermo della manifestazione la collaborazione con la Fondazione Telethon, giunta alla sua ottava edizione. Tante le offerte donate dagli organizzatori all’associazione nel corso delle precedenti edizioni del Memorial, certificate negli anni dallo stesso Ente che finanzia la ricerca scientifica finalizzata a trovare cure per le malattie genetiche rare. Anche quest’anno, infatti, gli organizzatori hanno attivato il progetto “Il Calcio solidale…Insieme si può”, in collaborazione con la Fondazione Telethon e con il patrocinio della Figc. Tanti i premi messi in palio, tra cui le maglie autografate di Enrico Chiesa della Juventus, di Rasmus Hojlund dell’Atalanta, di Dennis Johnsen del Venezia e i kit sportivi della Roma e della Nazionale Italiana. Novità di questa edizione, invece, il progetto “Tutti insieme per la Vita” in collaborazione con la locale Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada, guidata da Biagio Lisa.

Durante il Memorial, infatti, saranno citati i lavori più validi eseguiti dagli alunni delle scuole primarie di Comiso inerenti alla Sicurezza Stradale. Nel corso dell’attuale anno scolastico tutte le classi hanno ricevuto del materiale didattico da Telethon e dall’Aifvs, con la quale hanno preparato dei lavori per sensibilizzare l’opinione pubblica ad una guida più responsabile nelle strade ed a favorire la ricerca scientifica. Gli stessi alunni hanno altresì partecipato a incontri con il referente dell’Aifvs, Biagio Lisa, per insegnare loro sin dalla giovanissima età un efficace stile di guida. Tantissimi, quindi, i momenti di unione e di svago previsti, senza tuttavia trascurare il principale obiettivo della manifestazione, ossia ricordare un ragazzo, Davide Arcidiacono, il cui ricordo non smetterà mai di sussistere per tutti quelli che l’hanno conosciuto.