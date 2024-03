A Comiso è stato attivato un servizio di assistenza e di ascolto per malati di alzheimer

E’ attivo a Comiso un servizio a favore di persone con patologia di Alzheimer di grado lieve o moderato. Le attività si svolgono presso il Centro sito in via Generale Girlando, numero civico 1, ogni martedì e giovedì mattina dalle 9:00 alle 12:00. Lo scopo del servizio è fornire sostegno sia ai malati di Alzheimer sia ai loro familiari che si prendono cura di loro. Gli utenti possono inoltre usufruire di un servizio di trasporto dedicato per raggiungere il Centro e tornare a casa.

IL CENTRO

Per ottenere maggiori informazioni e prenotare una visita presso il Centro, è necessario contattare i Servizi Sociali del Comune di Comiso, situati in via degli Studi n. 20, previo appuntamento telefonico ai numeri: 0932 748322, 0932 748324.

Il Centro di assistenza e ascolto per malati di Alzheimer arricchisce i servizi ricreativi di assistenza ai soggetti vulnerabili, affiancandosi agli altri due importanti centri socio-assistenziali attivi a Comiso: il Centro di aggregazione per Minori seguiti dai Servizi Sociali e il Centro ricreativo e di socializzazione per Disabili.

La disponibilità di un servizio di ascolto e assistenza è di grande aiuto nella gestione della patologia, sia per i malati sia per i loro familiari, e può contribuire a migliorare la qualità della vita di coloro che ne sono affetti.

© Riproduzione riservata