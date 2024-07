A Chiaramonte, tornano i corsi d’arte all’aperto del Maestro Salvatore Montanucci

Di Elisa Ragusa

Manca poco al corso di perfezionamento dal disegno alla pittura che si terrà a Chiaramonte Gulfi. L’evento dal titolo: “Arte a Chiarmonte Gulfi” si svolgerà nelle giornate dell’ 1, 2, 3, 4 agosto, all’aperto, infatti, il maestro Salvatore Montanucci sceglierà tre angoli di Chiaromonte dove ognuno inizierà la sua opera d’arte monitorata dal maestro.

Salvatore Montanucci

L’artista, Salvatore Montanucci, è stato docente in prestigiose accademie d’arte come: MCAST, Malta College of Arts, Science & Teechnology – Russian Boarding School, Malta e CAFA, China Central Academy of Fine Arts, Pechino. Già alcuni anni fa aveva fatto dei corsi all’aperto, sempre nel periodo estivo, con allievi sbarcati da Malta e non solo ed ora lo ripropone sia a stranieri che a siciliani. Il corso prevede 30 ore di lezioni all’aperto partendo dal disegno alla pittura, per ogni giornata, dalle ore 8,30 fino alle ore 12,30 con una pausa pranzo per poi riprendere dalle ore 15,30 fino alle 19,30. Questo orario favorirà il completamento dell’opera. Ogni partecipante dovrà iscriversi chiamando il seguente numero 3391270624, così da essere inserito tra gli allievi interessati e munirsi dell’attrezzatura necessaria. Completato il corso vi sarà la consegna degli attestati e la mostra dei lavori che rimarrà visibile dal 4 al 6 agosto a Chiaramonte Gulfi. Il corso è patrocinato dal comune e promosso dalla Pro Loco di Chiaramonte.

