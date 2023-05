A Chiaramonte, la XV edizione del “Concorso Nazionale di Poesia”. Il 22 luglio la grande serata di premiazione

Chiaramonte si prepara alla XVesima edizione del “Concorso di Poesia Città di Chiaramonte – Premio Sygla”, organizzato dall’associazione culturale l’ArciVersi e la direzione artistica del poeta Sergio D’Angelo, che dichiara: “E’ come sempre un grande piacere organizzare il Concorso Nazionale di Poesia. Anche quest’anno, la partecipazione è stata notevole da parte dei poeti e come sempre ci avvaliamo della preziosa collaborazione di giurati provenienti dal mondo della letteratura. Siamo orgogliosi, anche quest’anno, di rendere la città di Chiaramonte la patria, per un giorno, della poesia”.

E’ online, il bando di partecipazione che anche quest’anno prevede numerose categorie a cui i poeti potranno partecipare e, soprattutto, numerosi premi in denaro equivalenti a un totale di 3 mila euro. Il bando scade il 15 maggio.

Ricordiamo che il Concorso, uno dei più prestigiosi e longevi della Sicilia, è stato insignito nel 2015 dalla Medaglia di Bronzo del Senato della Repubblica. Anche quest’anno, grandi novità, soprattutto per quanto riguarda i vincitori delle varie categorie di partecipazione e un importante montepremi per il vincitore unico del concorso. Quest’anno, la novità più rilevante riguarda la suddivisione della categoria per i giovani in due tranche: una, infatti, è riservata ai giovanissimi dai 6 ai 13 anni. L’altra tranche è riservata ai giovani dai 13 ai 18 anni.

LE ALTRE SEZIONI

Immancabili le sezioni B, riservata ai concorrenti che abbiano superato i 18 anni d’età, la sezione C “Terra Matta” per la poesia in dialetto siciliano, e la sezione D, libro edito in lingua italiana. Sarà presente anche quest’anno il premio speciale “Arti grafiche Martorina”, che prevede di scegliere fra i libri editi (quindi fra i partecipanti alla sezione D), la migliore veste grafica, e il premio speciale “Raccontami di te”. Il “Premio Sygla” sarà assegnato al vincitore assoluto del Concorso.

I PREMI

Sono previsti dei premi per i primi tre classificati, consistenti in altrettante pregiate Penne Sygla in legno d’ulivo, prodotte artigianalmente da Salvatore Fazzino, il “patron” di Sygla. La serata di premiazione si svolgerà davanti al Sagrato della chiesa di San Vito il 22 luglio.

Per tutte le informazioni e per scaricare la scheda di partecipazione da compilare per partecipare consultare il sito: www.arciversi.it.