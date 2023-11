A battesimo a Scicli la nuova associazione “Armonia Iblea”

Un nuovo motore culturale a Scicli fra antico e nuovo.

Farà sicuramente parlare di sé, soprattutto permetterà agli sciclitani e non di assistere a momenti di recitazione e musica di grande attrazione. Si chiama “Armonia Iblea” ed è nata per iniziativa di alcuni studiosi ed artisti diventati negli ultimi anni punto di riferimento in città con le loro esibizioni che, in taluni occasioni, hanno portato indietro nel tempo e che sono rimasti nel cuore di tutti. Presidente il dottor Adolfo Padua, sensibile ai temi della cultura, noto in città ed in provincia per il suo impegno nel sociale e nella politica (già presidente dell’ex Provincia regionale di Ragusa e già sindaco di Scicli). Impossibilitato ad essere presente all’evento, il neo presidente Adolfo Padua ha fatto pervenire un messaggio di augurio al gruppo manifestandogli incondizionato affetto. “Sono sicuro che Alessandra e Carmelo Trovato e l’intero gruppo direttivo sapranno trasmettervi la mia commozione ed il mio orgoglio per la presentazione dell’associazione culturale che offrirà alla città ad ai concittadini prodotti culturali di ottimo livello” – ha scritto nel suo messaggio di auguri il presidente Padua.

Vice presidente Alessandra Trovato.

Alla presentazione della nuova associazione, nella sede del palazzo Spadaro, nello scorso fine settimana i promotori, tanti simpatizzanti ed il sindaco Mario Marino e l’assessore Gianni Falla che hanno apprezzato la nascita di questo nuovo sodalizio. “Armonia iblea si propone di essere un nuovo tassello d’arte nella magnifica cornice sciclitana, prefiggendosi di miscelare le varie forme d’arte e di integrare antico e nuovo, folklore e tradizione, giovani e meno giovani – ha spiegato Alessandra Trovato – oltre a proporre momenti di puro divertimento, vogliamo creare momenti di crescita specialmente per i più giovani, realizzando spettacoli che facciano conoscere loro quella parte di storia sconosciuta, che li aiuterebbe a comprendere meglio gli avvenimenti odierni, come le vicende dei nostri emigranti costretti a lasciare la terra natia per un tozzo di pane”.

Alla serata a palazzo Spadaro presenti tutti i soci fondatori. Alla fine un momento musicale con Amedeo Falla, Josè Falla, Carmelo Trovato, Bryan Farese, Claudio Migliore, Bruno Cartia, Salvatore Cilio, Carmelo Conti e Carmelo Massari. Artisti locali che stanno nel cuore degli sciclitani per la loro bravura, per la loro verve, per le loro grandi capacità musicali e canore.