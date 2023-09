Riqualificazione ex Convento del Gesù: una nuova fase per il completamento

Il patrimonio culturale di Ragusa si appresta a ricevere un nuovo gioiello grazie alla ripresa dei lavori di riqualificazione dell’ex Convento di Santa Maria del Gesù a Ibla. Questo importante progetto è stato oggetto di un recente sopralluogo da parte delle autorità comunali e della Sovrintendenza ai Beni Culturali, dimostrando un chiaro impegno nell’arricchire il panorama culturale della città.

Presenti per il Comune di Ragusa durante questa ispezione erano il sindaco Peppe Cassì, l’assessore ai Centri Storici Giovanni Gurrieri e l’esperta del sindaco per le Politiche Culturali Clorinda Arezzo. Dalla parte della Sovrintendenza ai Beni Culturali, il sovrintendente Antonino De Marco e il suo predecessore, l’architetto Giorgio Battaglia, erano lì per guidare il gruppo attraverso questo affascinante progetto.

Il sindaco Peppe Cassì ha espresso il suo entusiasmo per l’avvio di questa nuova fase, affermando: “Nei giorni scorsi, su invito del sovrintendente Antonino De Marco e guidati dal suo predecessore, l’architetto Giorgio Battaglia, abbiamo effettuato un sopralluogo all’ex convento di Santa Maria del Gesù, a Ibla, dove sono ripresi i lavori di riqualificazione e trasformazione del sito in uno spazio culturale, che andrà ad arricchire la rete museale della città. Abbiamo assicurato che l’amministrazione comunale fornirà alla Sovrintendenza e alle maestranze da lei coinvolte tutto il supporto logistico necessario affinché questo intervento, a lungo atteso, possa finalmente procedere senza indugi. Le potenzialità sono enormi e la bellezza di questo luogo ne fa di per sé uno straordinario attrattore.”

Il sovrintendente Antonino De Marco ha condiviso l’entusiasmo del sindaco, affermando: “La ripartenza dei lavori, con una nuova ditta che ha rilevato il ramo dell’azienda precedentemente incaricata, è una notizia che so per certo la comunità ragusana, e non solo, attendeva con grande interesse. Insieme ai titolari abbiamo già svolto una serie di sopralluoghi affinché la conclusione dell’intervento edilizio, prevista per la fine dell’anno, possa essere rispettata.”

Questo progetto di riqualificazione rappresenta una preziosa opportunità per trasformare un antico convento in uno spazio culturale che arricchirà il patrimonio artistico e storico di Ragusa. La sua conclusione promette di portare nuove opportunità di apprendimento e fruizione della cultura, non solo per i cittadini di Ragusa ma anche per i visitatori, contribuendo così a consolidare l’immagine della città come destinazione culturale di rilevanza.