20 cuochi iblei, a Scicli, in azione contro la fame - Ragusa Oggi

20 cuochi iblei, a Scicli, in azione contro la fame

“La scelta di sostenere Azione contro la Fame nasce dalla condivisione di un valore fondamentale: l’importanza del cibo. La malnutrizione è una malattia di cui si conosce la cura e con il piccolo contributo di tutti può essere cancellata definitivamente dalle tavole di ogni Paese”. È questo il pensiero che ha spinto l’APCI Ragusa, associazione di chef della provincia di Ragusa, ad organizzare la cena solidale che si terrà il prossimo 20 dicembre all’Ex Convento del Carmine di Scicli e dedicata espressamente ad Azione contro la Fame.

L’APCI Ragusa, da sempre sensibile ai temi sociali, ha voluto aderire con i suoi chef e la preziosa collaborazione dei docenti e degli allievi degli Istituti Alberghieri della provincia di Ragusa alla campagna di solidarietà organizzando questa cena durante la quale saranno proposti dei finger che saranno accompagnati dai vini delle cantine che hanno aderito alla manifestazione.

I cuochi prepareranno dal vivo, in modalità “showcooking”, i piatti che si degusteranno durante la serata in una sorta di standing dinner. La manifestazione, che si avvale del patrocinio dell’Unione Regionale Cuochi Siciliani e del Comune di Scicli, avrà come ospiti speciali lo Chef Sergio Mei, premio alla carriera 2019 e testimone d’eccellenza della cucina italiana nel mondo, la nota stilista Marella Ferrera che per l’occasione curerà un’istallazione di opere del fotografo Gianluca Sodaro, esponendo anche alcune sue creazioni, nonché l’artista ragusana Alessandra Bramante che proporrà una mostra di quadri, della giovane scultrice di cioccolato Elisa Corallo e del narrAttore Ciccio Schembri. Al termine della serata sarà realizzata anche un’asta di alcune opere d’arte, il cui ricavato sarà devoluto sempre ad Azione contro la Fame.

Per partecipare alla cena è necessaria una donazione a partire da 25 euro a persona. L’APCI Ragusa aderisce perlaprimavoltaaRistoranticontro laFame, iniziativa che da 20 anni combatte la fame nel mondo, grazie all’aiuto e alla solidarietà di chef, ristoratori e clienti e che coinvolge oltre 180 ristoranti e pizzerie in tutta Italia fino al 31 dicembre.

“Siamo entusiasti che in tutto il nostro Paese così tanti ristoratori e chef si stiano mobilitando per un obiettivo comune” – dice Simone Garroni, Direttore Generale di Azione contro la Fame in Italia – “Insieme possiamo davvero contribuire a mettere la parola fine alla malnutrizione infantile nel mondo. Anche a Scicli, anche durante la bella cena solidale organizzata dall’Associazione Provinciale Cuochi Iblei”.

Chi volesse aiutare Azione contro la Fame in questo impegno, non resta quindi che prenotare un posto e il versareunadonazione apartire da€25,00 (apersona)daeffettuare amezzo bonifico direttoall’associazione al link >> paypal.me/apciragusa

Azione contro la Fame è un’organizzazione umanitaria internazionale, da 40 anni leader nella lotta contro cause e conseguenze della fame. In 50 Paesi del mondo salviamo la vita di bambini malnutriti, assicuriamo alle famiglie acqua potabile, cibo, cure mediche, formazione e consentiamo a intere comunità di vivere libere dalla fame.

Questi gli chef dell’assocazione che parteciperanno ed i loro piatti:

Angelo Di Tommasi “Picara pitrusa alla stemperata in cornucopia di timilia”

Riccardo Cilia “Mezze maniche, bottarga, fava di tonka e yogurt”

Salvo Vicinale “Fagotto di sfoglio con baccalà mantecato, datterini semi dry, uva passa e tomato ketchup made in home”

Luca Giannone “La zuppa di cozze a modo mio”

Valerio Mallia “Insalata di coniglio a stimpirata”

Diego Virgone “Pane tostato con pomodorini di Scicli, alici marinate agli agrumi e aceto di mele, gambero”

Triscia Vinzi “Sandwich di merluzzo croccante alle erbe, pomodoro, cipolla, lattuga, mostarda al miele e homemade chips”

Giovanni Galesi “La focaccia di fondo oliva”

Rita Russotto “Cialda di pane con baccalà, limone, cavolo nero e finocchietto selvatico”

Carmelo Floridia “Crema di riso siciliano quasi alla milanese, caprino girgentano, guanciale croccante e nocciole dell’Etna al cacao” [gluten free]

Concetto Cicero “Bignè croccante con crema di ricotta, gelatina agli agrumi, cremoso al cioccolato di Modica”

Pizzuta ProChef “Arancini gourmet- Gusto e sapori della Sicilia tra le tue dita!”

Coordinamento a cura dello chef Claudio Ruta