122esimo anniversario della nascita del Premio Nobel Salvatore Quasimodo: a Modica, gli eventi celebrativi

Ricorre il 122esimo anniversario della nascita del premio Nobel Salvatore Quasimodo, premio ricevuto nel 1959. L’Associazione culturale Proserpina, che gestisce il Museo casa natale di Salvatore Quasimodo a Modica, ha organizzato una serie di iniziative per celebrare il 122º anniversario della sua nascita.

Sabato 19 e domenica 20 (giorno della nascita del poeta), l’Associazione culturale Proserpina in collaborazione con l’Associazione Via e il Patrocinio del Comune di Modica ha organizzato una serie di attività in onore di Salvatore Quasimodo. Alessandro Quasimodo, figlio di Salvatore Quasimodo, sarà presente durante l’evento.

LE ATTIVITA’ PREVISTE

Sabato 19 alle 17, partirà una visita guidata in Corso Umberto che si concentrerà su Modica Alta, raccontata attraverso i versi quasimodiani. Domenica 20 alle 17, ci sarà una seconda visita guidata nella parte bassa della città, con una visita all’Archivio storico permanente “Salvatore Quasimodo”.

Alle 19 nella casa natale del poeta in via Posterla, si terrà l’evento “Buon compleanno Quasimodo”. Durante l’evento, Alessandro Quasimodo parlerà della figura del poeta e del suo legame con Modica. Durante l’evento, sono previsti i saluti del sindaco Maria Monisteri, di Luigi Gattuso, direttore del Parco Archeologico di Kamarina e Cava d’Ispica, e di Giovanni di Stefano, direttore onorario del Museo civico.

Sarà presente Dario Trovato, autore del libro di poesie “D(I)ario di bordo”, che sarà presentato da Alessandro Quasimodo. L’evento si concluderà con la deposizione di una corona di alloro sulla targa che ricorda il poeta. L’intrattenimento musicale sarà curato da Gesuele Sciacca.