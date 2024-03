Volley Modica passa al “PalaCarbonara”, la Just British si arrende in 4 set, la corsa play off continua

Bari – Vittoria doveva essere e vittoria è stata per l’Avimecc Volley Modica di coach Enzo Distefano che passa in quattro set sul campo della Just British Bari dopo poco meno di due ore di gioco e continua la sua corsa verso i play off del campionato di serie A3 di pallavolo.

Non è stata una partita facile per i biancoazzurri della Contea che hanno dovuto fare i conti con un sestetto di casa con l’acqua alla gola che ha cercato in tutti modi dare fastidio al sestetto modicano, ma la formazione cara al presidente Ezio Aprile ha interpretato bene la partita e con Capelli e Spagnol molto ispirati e ben innescati da Putini la gara del “PalaCarbonara” ha preso la piega che l’ambiente Volley Modica voleva e aveva preparato in settimana.

Buono l’approccio alla partita della squadra modicana che piazza subito un break (0 – 4) che mette pressione ai pugliesi che non si perdono d’animo e provano a ricucire lo strappo riuscendo anche a portarsi sul – 1 (6 -7), ma appena Modica alza i ritmi, la forbice del punteggio si allarga fino al 14 – 19 che costringe coach Falabella a chiedere il discrezionale nel tentativo di ricaricare i suoi atleti. Al rientro in campo dopo i 30” di stop Modica allunga definitivamente e il punto di Buzzi regala ben 7 set point ai biancoazzurri che chiudono il parziale d’apertura al secondo tentativo sfruttando l’errore in battuta dei padroni di casa che consegnano il 18/25 finale in 24′ di gioco.

Al cambio di campo arriva puntuale la reazione dei biancorossi baresi che partono forte e mettono a segno un break di 5 – 1 che costringe coach Distefano a spendere il suo primo timeout. Il tecnico biancoazzurro da le giuste motivazioni ai suoi ragazzi che al rientro in campo con un contro break di 1 – 5 ritrovano la parità (6/6). Il set va via a strappi con Bari che allunga fino al + 4 (11/7) e Modica che reagisce e riporta il punteggio in parità sul 12 – 12. Bari non ci sta, tira fuori l’orgoglio e con un break di 6 – 2 si porta avanti 18/14 e costringe Distefano al secondo timeout. Anche questa volta la reazione biancoazzurra arriva puntuale e quando il tabellone vede i modicani a – 2 (21/19) anche Falabella chiede il discrezionale per stoppare l’avanzata modicana. La mossa si rivela azzeccata, perchè al ritorno in campo i giallorossi baresi allungano fino al 25/21 finale in 32′ di gioco che vale la perfetta parità (1 – 1).

L’inizio del terzo set è giocato punto a punto fino al 7 – 7. Poi Modica mette a terra due palloni consecutivi e Falabella chiama immediatamente il suo primo discrezionale. Al ritorno in campo Modica prima allunga ancora, ma poi si fa rimontare fino al – 1 di Bari con Distefano che chiede i 30” di sospensione. Al rientro in campo i biancoazzurri allungano nuovamente fino al 13/17 che costringe il tecnico dei baresi a fermare nuovamente il gioco. Il break di 2/5 al rientro in campo (15/21) indirizza il parziale che Modica chiude dopo 30′ di gioco con il punteggio di 18/21 che vale il nuovo vantaggio nel computo dei set.

Bari prova nuovamente a reagire e il break di 3 – 0 in apertura di quarto set mette un po’ di tensione a Chillemi e compagni che vogliono il successo pieno e con un contro break di 1 – 6 mettono la freccia (4/6) e costringono al timeout Bari. I pugliesi non vogliono arrendersi e tornano in campo con maggiori motivazioni, si riportano a – 1 (6/7), ma la serie positiva in battuta di Spagnol riallarga la forbice del punteggio con Modica che vola a +4 (6/10). Bari reagisce, piazza il contro break e torna in scia (10/11). Modica allunga nuovamente, ma quando i biancorossi di casa si rifanno sotto (16/18), Distefano chiama timeout per dare le ultime indicazioni ai suoi atleti che hanno bisogno di portare a casa i tre punti.

Al ritorno in campo la sfida diventa una partita a scacchi. Modica allunga nuovamente di 2 (16/20) e Falabella chiede il secondo timeout a disposizione. Ma questa volta la mossa non sortisce gli effetti sperati dal tecnico pugliese, perchè Spagnol in battuta mette in difficoltà la ricezione barese che non riesce a contenere le sue “bordate” e l’ace finale del numero 14 biancoazzurro vale il 16/25 che chiude set e match e regala tre punti pesantissimi alla Volley Modica che così rimanda al mittente gli attacchi al sesto posto delle squadre che la inseguono in classifica.

Just British Bari 1

Avimecc Volley Modica 3

Parziali: 18/25, 25/21, 18/25, 16/25

Just British Bari: Padura 11, Pasquali 1, Cengia 4, Catinelli, Sportelli 9, Longo 2, Persoglia 10, Wojck 1, Barretta 15, Bisci (L1), Pisoni (L2). All. Paolo Falabella; Ass: Francesco Valente

Avimecc Volley Modica: Raso 9, Di Franco, Capelli 19, Putini 3, Chillemi 9, Cascio 1, Buzzi 8, Spagnol 19, Nastasi (L1), n.e: Turlà, Tidona, Lombardo (L2), Giudice. All. Enzo Distefano; Ass: Salvo Nicastro.

Arbitri: Antonio Giovanni Marigliano di Torino e Eleonora Candeloro di Pescara



