VIVIANI CAMPIONE D'EUROPA, L'AZZURRO VINCE LA PROVA IN LINEA - Ragusa Oggi

ALKMAAR (OLANDA) (ITALPRESS) – Elia Viviani ha vinto oggi la prova in linea degli Europei di ciclismo, andata in scena ad Alkmaar, in Olanda. L’azzurro si è imposto in volata, centrando il successo numero 76 della carriera. Il corridore veneto del team Deceuninck-Quick Step ha preceduto sul traguardo odierno il belga Yves Lampaert (suo compagno di squadra), secondo, e il tedesco Pascal Ackermann (team Bora-Hansgrohe), terzo.

Viviani ha voluto dedicare il successo di oggi al belga Bjorg Lambrecht, scomparso lunedì, a soli 22 anni, dopo un incidente nel corso del Giro di Polonia. Si tratta della quarta medaglia d’oro per l’Italia in questi Europei, dopo i trionfi di Alberto Dainese nella prova in linea under 23, di Letizia Paternoster nella prova su strada under 23 femminile e di Andrea Piccolo nella corsa a cronometro juniores. Viviani succede nell’albo d’oro continentale al connazionale Matteo Trentin.

“Credo che oggi abbiate conosciuto un Elia nuovo, un Viviani che non ha paura di fare una gara dura e che corre anche qualche rischio – le parole del neo campione europeo al traguardo – Quando ci sono le gambe, però, è giusto farlo. Stamattina non avevamo di certo pianificato la corsa per come poi è venuta ma con Trentin ci siamo parlati e sapevamo di poter fare una gara dura”.

(ITALPRESS).