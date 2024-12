Vittoria, stop per pignoramenti e ingiunzioni di pagamento errati. Il comune blocca le procedure di Pubbliservizi

Verso una soluzione per il problema dei decreti ingiuntivi e dei pignoramenti arrivati al comune di Vittoria a molti cittadini.

Da mesi, numerosi cittadini ricevono ingiunzioni di pagamento e, in alcuni casi, sono arrivati anche dei pignoramenti di conto correnti per tasse o tributi non pagati. In molti casi, i cittadini avevano regolarmente pagato le tasse o avevano fatto accesso alla cosiddetta “rottamazione” o definizione agevolata dei tributi, prevista dalla legge.

La vicenda era stata sollevata in consiglio comunale alcuni mesi fa da Fratelli d’Italia ma era rimasta inascoltata

Di recente, dopo una riunione al comune, si è deciso di chiedere a Pubbliservizi, la società che gestisce il recupero crediti per conto del comune, di sospendere i pignoramenti. Sarebbero circa 60 le pratiche coinvolte. Lo stesso dirigente dei servizi finanziari del comune, Giuseppe Sulsenti, aveva riferito in consiglio comunale nel settembre scorso di 54 pignoramenti.

Pubbliservizi ha accettato le indicazioni del comune. “Questo rappresenta un segnale concreto di adesione alle linee guida indicate dall’amministrazione comunale e un importante passo avanti verso un rapporto di fiducia con i contribuenti” si afferma in una nota dell’ufficio stampa del comune.

Naturalmente, questo riguarda solo le prattiche per le quali si erano verificati degli errori.

Le procedure di riscossione continueranno per il recupero delle somme dai cittadini che, per motivi diversi, non hanno versato quanto dovuto per il pagamento di tasse e tributi.

