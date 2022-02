Vittoria: presentato il Centro Satellite Aziendale di Diabetologia Pediatrica

Il diabete mellito di tipo1 è la più frequente patologia endocrino metabolica in età pediatrica. Nel corso degli ultimi vent’anni si è assistito ad un fenomeno preoccupante: i nuovi casi sono più che raddoppiati e interessano sempre più frequentemente pazienti in tenera età. Infatti, si è verificato un incremento medio del 3-4% all’anno nei bambini al di sotto dei 4 anni.



Con il decreto dell’Assessore alla Salute del 2013, in applicazione del Piano Sanitario Nazionale del Diabete Mellito, sono stati istituiti in Sicilia tre Centri di Riferimento Regionali di Diabetologia Pediatrica, tra cui quello di Ragusa.

La tecnologia scientifica e la ricerca farmacologica mettono a disposizione nuovi tipi di insulina (analoghi rapidi e lenti), nuovi dispositivi per la somministrazione dell’insulina (microinfusori e sistemi integrati), nonché strumenti che consentono il monitoraggio continuo del glucosio interstiziale (holter glicemici), che permettono di affinare le nostre conoscenze sulla variabilità glicemica e sulla possibilità di adire a piani terapeutici sempre più vicini alla fisiologia.



La presenza nel territorio di un centro di riferimento crea un modello assistenziale che mette al centro delle cure il piccolo paziente, garantendo una gestione integrata con il pediatra di famiglia o il medico di medicina generale.

Un percorso che integra i fabbisogni di salute e le aspettative socio assistenziali riunendo le competenze degli operatori e il ruolo fondamentale delle associazioni di volontariato.

Presenti: DG Angelo Aliquò;

Direttore Sanitaqrio Raffaele Elia –

dott. Fabrizio Comisi – primario della Pediatria ospedale di Vittoria.

dott.ssa Angelica Zingali – reponsabile del Centro Satellite di Diabetologia pediatrica dell’Asp di Ragusa.

Dr.ssa Donatella Lo Presti – Centro di Riferimento Regionale di diabetologia pediatrica

Policlinico di Catania

Presenti anche Associazioni di pazienti.

C’è stato un partecipato dibattito a seguito della presentazione del direttore generale, Angelo Aliquò, che tra l’altro, quando è stato emanato il decreto di istituzione dei Centri Satellite, 2013, era Commissario a Ragusa.