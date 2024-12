Vittoria, l’ospedale “Guzzardi” si rinnova: aggiudicati i lavori per il rifacimento del piazzale, in arrivo una risonanza magnetica

L’ASP di Ragusa ha assegnato per 134.000 euro i lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione del piazzale antistante l’ospedale “Riccardo Guzzardi” di Vittoria, con un ribasso d’asta del 31%. L’intervento, che sarà eseguito da una ditta locale dopo la stipula del contratto, prevede il rifacimento della pavimentazione, la creazione di ingressi carrabili regolati da barriere automatiche per ambulanze e veicoli, e la realizzazione di aree parcheggio.

Giuseppe Drago, Direttore Generale dell’ASP, spiega che il progetto fa parte di un piano di efficientamento del presidio ospedaliero di Vittoria, già oggetto di numerosi interventi. Tra questi, l‘installazione di una nuova TAC, i cui lavori propedeutici in corso, con consegna prevista per settembre 2025. E’ previsto anche il nuovo reparto di Terapia Intensiva, avviato durante l’emergenza Covid e portato avanti in collaborazione con il Genio Civile e l’area di Osservazione Breve del Pronto Soccorso, recentemente inaugurata.

Questi interventi, secondo Drago, mirano a potenziare l’assistenza sanitaria attraverso strutture moderne e tecnologicamente avanzate.

Acquisizione di una Risonanza Magnetica

Con una delibera recente, l’ASP ha ottenuto un finanziamento di 900.000 euro nell’ambito del PNRR per l’acquisto di una Risonanza Magnetica da 1,5 Tesla destinata all’Unità Operativa Complessa di Radiologia del P.O. “Guzzardi”. Il progetto complessivo, dal valore di 1,7 milioni di euro, include una parte coperta dal bilancio aziendale per i lavori di installazione. L’acquisizione è stata effettuata tramite procedura Consip, grazie alla collaborazione con il Dipartimento Pianificazione Strategica dell’Assessorato della Salute

