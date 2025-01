Vittoria: gravi i due giovani che non si sono fermati all’Alt della polizia e si sono schiantati contro un’auto. Avevano una pistola a salve

Ieri pomeriggio, una pattuglia della Polizia di Stato in servizio di controllo nel Comune di Vittoria ha intercettato un ciclomotore con due giovani a bordo, il cui conducente stava eseguendo una pericolosa manovra “su una ruota”. Nonostante l’intimazione dell’Alt Polizia, i due hanno cercato di eludere il controllo, mettendo in atto una serie di infrazioni al codice della strada che hanno messo a rischio l’incolumità pubblica.

L’inseguimento e il rinvenimento dell’arma

Durante la fuga, i due giovani hanno ignorato segnali di precedenza e imboccato intersezioni a velocità elevata, anche in senso contrario. Circa 200 metri prima di un incidente, i fuggitivi hanno lanciato un oggetto poi identificato come una pistola a salve priva di tappo rosso, fedele riproduzione di una pistola semi-automatica in dotazione alle forze dell’ordine.

Gli agenti hanno sospeso l’inseguimento per recuperare l’arma, spegnendo i dispositivi acustici del veicolo di servizio. Mentre recuperavano la pistola, hanno udito un forte boato: i due giovani si erano scontrati autonomamente con un veicolo privato dopo aver omesso di dare precedenza.

Gli agenti hanno immediatamente allertato il personale sanitario e altre unità operative. Entrambi i giovani hanno riportato gravi ferite, mentre è stato successivamente accertato che il conducente non possedeva la patente di guida e il ciclomotore era privo di copertura assicurativa.

Indagini in corso

La Procura della Repubblica, nella persona del dr. Fornasier, ha effettuato un sopralluogo, acquisendo immagini dai sistemi di videosorveglianza. Le riprese hanno confermato che la condotta pericolosa dei giovani, come descritto dagli agenti, è avvenuta indipendentemente dall’intervento della Polizia e l’incidente stradale è avvenuto autonomamente, senza un nesso diretto con l’attività di inseguimento della Volante.

L’indagine prosegue per chiarire ulteriormente la dinamica dei fatti e le responsabilità connesse.

© Riproduzione riservata