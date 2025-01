Vittoria chiede un “Distretto di Polizia”: il vertice sulla criminalità con amministratori, politici e commercianti

Vittoria chiede di avere un “Distretto di Polizia”. È una delle richieste scaturite dal vertice di ieri sera in Municipio a Vittoria. L’incontro era stato convocato dal sindaco Francesco Aiello, che ha invitato le organizzazioni di categoria (Confesercenti, Confcommercio, Cna e altri) e ha visto la presenza di alcuni parlamentari: il senatore Salvatore Sallemi, i deputati regionali Stefania Campo e Nello Dipasquale. Il Distretto di Polizia – come accade nella vicina gela – permette di avere un presidio rafforzato delle forze dell’ordine e una diversa organizzazione nel controllo del territorio.

Presenti i rappresentati di categoria

Nutrita la presenza dei rappresentanti delle categorie, ma anche di numerosi commercianti, da alcune settimane sul piede di guerra. I numerosi “colpi” messi a segno negli ultimi venti giorni, con ritmi crescenti, sta mettendo a dura prova i commercianti, costretti a subire danni ingenti. I furti con spaccata devastano vetrine, porte d’ingresso e arredi, spesso molto costosi. Il bottino, da parte del ladro, è spesso minimo: poche centinaia di euro, qualvolta solo qualche spicciolo. Solo in uno o due casi il ladro ha portato via della merce di ingente valore. In due casi, il ladro si è spostato nella vicina Comiso, forse anche nel tentativo di deviare l’attenzione rispetto a possibili controlli in un territorio comunque molto vasto da controllare con gli organici delle forze dell’ordine ridotte al lumicino.

“Le leggi attuali purtroppo non ci consentono di avere sicurezza – spiega il presidente di Confcommercio Vittoria, Luigi Marchi – ci rendiamo conto che e difficile, nella situazione attuale, perseguire questo tipo di reati e garantire sicurezza. Serve un intervento normativo importante che ci attendiamo soprattutto dal governo”.

Si è proposto di costituire un comitato di crisi che farà da punto di riferimento anche per iniziative future. I commercianti e i rappresentanti delle categorie produttive chiedono maggiore sicurezza e il rafforzamento delle forze dell’ordine. Per questo, si manterrà un’interlocuzione costante con le istituzioni e con la Prefettura. La mobilitazione rimarrà anche nelle prossime settimane.

Il senatore Sallemi ha riferito che il governo sta lavorando a un decreto sicurezza per rafforzare il ruolo delle forze dell’ordine. Ma da più parti si sono levate voci critiche rispetto alle normative attuali che non riescono a fungere da deterrente rispetto alla criminalità.

© Riproduzione riservata