Virtus: aggiornamento sulle condizioni mediche di Gaetano, Calvi e Ianelli

La Virtus Ragusa ha fornito un aggiornamento sulla situazione medica di alcuni atleti della squadra, coinvolti in recenti infortuni.

Franco Gaetano

Durante la partita contro la Rucker San Vendemiano, il capitano Franco Gaetano ha subito una distorsione innaturale al ginocchio sinistro, che lo ha costretto a lasciare il campo. L’atleta sarà sottoposto a una risonanza magnetica giovedì mattina, il cui esito sarà determinante per definire il programma di recupero.

Giorgio Calvi

La società comunica anche il prossimo rientro agli allenamenti di Giorgio Calvi. Dopo un lungo periodo di riabilitazione successivo a un’operazione al legamento crociato del ginocchio sinistro, il giocatore si unirà nuovamente alla squadra nel corso della settimana.

Giovanni Ianelli

Per Giovanni Ianelli, vittima di una lesione muscolare subita il 16 ottobre contro Vicenza, è in programma una ulteriore ecografia domani per valutare lo stato del recupero. Il risultato dell’esame determinerà il graduale reinserimento nel gruppo squadra. Nel frattempo, Ianelli prosegue con sessioni di allenamento individuale specifico.

Situazione della Squadra

Questi aggiornamenti sottolineano il costante lavoro dello staff medico della Virtus Ragusa per garantire un pronto recupero agli atleti, cercando di preservare al massimo la competitività del gruppo in un momento cruciale della stagione.

