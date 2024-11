Viola i domiciliari, ora per lui si aprono le porte del carcere: arresto a Vittoria

Sottoposto ai domiciliari ha violato più volte il provvedimento. Gli agenti del Commissariato di Polizia di Stato di Vittoria hanno eseguito una misura di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 32 anni, emessa dal GIP del Tribunale di Ragusa il 4 novembre 2024. Il provvedimento è scaturito dalla ripetuta violazione delle prescrizioni imposte all’indagato, che si trovava in regime di arresti domiciliari per furti in abitazione.

Le motivazioni del provvedimento

L’uomo si è allontanato più volte dalla propria abitazione senza alcuna autorizzazione. Le reiterate trasgressioni sono state segnalate all’Autorità Giudiziaria, la quale ha disposto l’aggravamento della misura cautelare, ritenendo non idoneo il regime domiciliare a garantire il rispetto delle restrizioni.

