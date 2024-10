Vinti 2 milioni di euro a Ispica con un gratta e vinci. I titolari della tabaccheria: “Felici di aver contribuito a cambiare la vita di una persona”

Una grande ondata di fortuna ha toccato il comune di Ispica, dove una famiglia ha vinto ben 2 milioni di euro grazie a un biglietto del Gratta e Vinci Maxi Miliardario. La vincita è stata realizzata presso la Tabaccheria n.1 situata nel centralissimo Corso Umberto, gestita da Toni e Lidia, marito e moglie noti e apprezzati nella comunità.

La felicità dei titolari della tabaccheria

I due titolari hanno appreso la notizia dal Centro Lotterie di Roma e, pur non avendo ancora ricevuto alcun segnale dal fortunato vincitore, hanno voluto condividere la felicità con la loro comunità. “Siamo felici di aver contribuito a cambiare la vita di una persona che meritava e che aveva bisogno”, hanno dichiarato Toni e Lidia, esprimendo la loro gioia per il colpo di fortuna. La tabaccheria, infatti, è frequentata da clienti abituali e i titolari si sono fatti un’idea di chi possa aver vinto. Anche se non hanno ancora avuto un contatto diretto con la vincitrice, i gestori della tabaccheria si augurano che il premio porti serenità e felicità.

