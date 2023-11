Via Roma a Ragusa: per Legambiente violate le norme sulla zona pedonale. Per l’assessore Gurrieri denuncia infondata

Legambiente Ragusa invita i cittadini a rispettare le disposizioni vigenti e a considerare il benessere collettivo. L’uso improprio di monopattini, biciclette o motociclette nelle zone pedonali non solo è illegale, ma crea anche situazioni di pericolo per coloro che frequentano la zona, specialmente anziani e bambini.

“Chiediamo alle autorità locali di intensificare i controlli e di applicare sanzioni più severe per scoraggiare comportamenti illegali. Allo stesso tempo, incoraggiamo la comunità a essere parte attiva nel promuovere una cultura del rispetto delle norme che favorisca una convivenza armoniosa tra pedoni e utenti di veicoli non motorizzati”.

Legambiente Ragusa si impegna a sensibilizzare la comunità sulle questioni legate alla mobilità sostenibile e alla tutela dell’ambiente urbano: “Invitiamo i cittadini a partecipare attivamente a iniziative e incontri che promuovano uno sviluppo urbano equilibrato e sostenibile”.

LA RISPOSTA DELL’ASSESSORE GURRIERI: “PROBLEMA INFONDATO”

Problemi di sicurezza in via Roma dovuti alle violazioni delle norme di chiusura al traffico veicolare? “A me, non risultano”. A parlare è l’assessore alla mobilità del Comune di Ragusa Giovanni Gurrieri in seguito ad una nota inviata da Legambiente. Giovanni Gurrieri, spiega: “Prendo atto che Legambiente preferisce comunicare con la stampa piuttosto che inviare una segnalazione al Comune. Non è mai arrivata una segnalazione circa questi problemi. Inoltre, sento quotidianamente i commercianti di via Roma e nessuno di loro mi ha mai detto di questo tipo di comportamenti. Non ho mai ricevuto una richiesta d’incontro da parte di Legambiente, tra l’altro”, dichiara Gurrieri e aggiunge: “Se Legambiente si riferisce a un tratto di via Roma che al momento è interessata dai lavori di rifacimento del manto stradale, sappiano che sono stati regolarmente autorizzati. Se invece parlano di qualche furbetto che gira in via Sant’Anna, posso già dire che metteremo una telecamera”.

Giovanni Gurrieri, invita l’associazione a interloquire con il Comune: “In questo momento stiamo riprogettando tutta la mobilità, perché non ci chiedono un incontro? Io sono disponibilissimo, ma fino a questo momento non ho ricevuto nessuna richiesta d’incontro da parte di Legambiente”.

