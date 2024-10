Via Monelli a Ragusa in condizioni di degrado: “Esiste un progetto per la messa in sicurezza di 300 mila euro”

Via Giuseppe Monelli a Ragusa in condizioni di degrado da troppo tempo. E’ quanto segnalato dal consigliere comunale del PD, Mario Chiavola, il quale ha recentemente sollecitato l’intervento del Comune di Ragusa per il miglioramento del decoro di via Giuseppe Monelli, la strada che collega Ragusa Ibla al cimitero di Ragusa centro. In vista delle giornate dedicate ai defunti, il traffico in questa zona è destinato ad aumentare, rendendo urgente un intervento di manutenzione. Chiavola ha segnalato che alcune sezioni del marciapiede sono quasi impercorribili e che la presenza di rifiuti abbandonati contribuisce a un generale stato di degrado.

Un’arteria importante

Il consigliere ha sottolineato l’importanza di garantire il decoro di questa arteria, che rappresenta un collegamento significativo tra il centro urbano e la parte antica della città. Inoltre, Chiavola ha ricordato che, nell’agosto 2022, fu stanziato un contributo di 300.000 euro per il progetto di messa in sicurezza di via Monelli. Questo finanziamento, destinato al consolidamento del costone roccioso, alla sistemazione del manto stradale e all’installazione di nuova illuminazione, dovrebbe essere utilizzato per risolvere i problemi segnalati dai cittadini.

© Riproduzione riservata