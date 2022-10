Ventunomila euro dalla Regione al Comune di Vittoria per il progetto sulla comunità energetica

L’assessorato regionale dell’Energia e dei Servizi di pubblica utilità, Dipartimento dell’Energia, ha pubblicato le istanze ammissibili ai finanziamenti riguardanti il bando Cer (Comunità di energia rinnovabile) riconoscendo e assegnando al Comune di Vittoria un contributo a fondo perduto dell’ammontare di 21.003,08 euro.

Somme che saranno utilizzate per realizzare uno studio preliminare della condizione attuale, al fine di individuare le migliori soluzioni da perseguire per sgravare tutti i soggetti coinvolti dai maggiori costi dell’energia. Sarà, insomma, svolto un piano energetico particolareggiato che traccerà le linee guida da considerare per l’attuazione di progetti futuri finanziabili attraverso i fondi del Pnrr.

A darne comunicazione gli assessori comunali alle Energie rinnovabili, Giuseppe Nicastro, e allo Sviluppo economico, Anastasia Licitra.

La comunità energetica è un’associazione composta da enti pubblici locali, aziende, attività commerciali o privati cittadini, i quali scelgono di dotarsi di infrastrutture per la produzione di energia e l’autoconsumo da fonti rinnovabili, attraverso un modello basato sulla condivisione e la cooperazione, il cui sviluppo potrà contribuire al raggiungimento del processo di decarbonizzazione, allo sviluppo di un modello equo di mobilità sostenibile e alla lotta contro la povertà energetica presente sul territorio.