Venti da forti a burrasca e aumento delle temperature al Centro-Sud - Ragusa Oggi

ROMA (ITALPRESS) – Venti forti al centro-sud con conseguente aumento delle temperature sia nelle regioni meridionali che in alcuni settori del centro Italia. A determinarli una sequenza di impulsi perturbati, di origine atlantica, presente tra la penisola iberica e l’entroterra magrebino che porta un consistente flusso di correnti sud-occidentali in proiezione verso l’Italia. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

L’avviso prevede dalla tarda mattinata di oggi, venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali, con locali raffiche fino a burrasca forte sulla Sicilia, in estensione dalla tarda serata di oggi alla Calabria e alla Puglia. Possibili mareggiate sulle coste esposte.

