Valzer di sacerdoti nei Comuni iblei che fanno capo alla Diocesi di Noto. A Modica cambio per la chiesa di Santa Maria delle Grazie

Nel giorno della solennità dei santi apostoli Pietro e Paolo, monsignor Salvatore Rumeo, vescovo della diocesi di Noto, ha annunciato una serie di nuove nomine che riguardano la provincia di Ragusa. Queste nomine riflettono l’impegno del vescovo e della diocesi di rispondere alle esigenze pastorali delle varie comunità locali.

Le nuove nomine

Padre Paolo Alescio è stato nominato parroco della chiesa Santa Caterina a Donnalucata.

è stato nominato parroco della chiesa Santa Caterina a Donnalucata. Padre Gaetano Asta assume il ruolo di co-parroco di Santa Maria di Portosalvo a Pozzallo.

assume il ruolo di co-parroco di Santa Maria di Portosalvo a Pozzallo. Padre Sergio Boccadifuoco sarà il nuovo parroco della chiesa Sacra Famiglia a Frigintini.

sarà il nuovo parroco della chiesa Sacra Famiglia a Frigintini. Padre Paolo Catinello diventa co-parroco della chiesa Madre di Pozzallo e rettore della chiesa Madonna della Fiducia sempre a Pozzallo.

diventa co-parroco della chiesa Madre di Pozzallo e rettore della chiesa Madonna della Fiducia sempre a Pozzallo. Padre Gianluca Corvo è stato nominato parroco della chiesa Sant’Elena e Sant’Ippolito a Modica.

è stato nominato parroco della chiesa Sant’Elena e Sant’Ippolito a Modica. Padre Charles Kiusa sarà il vicario parrocchiale di Santa Maria Maggiore a Ispica.

sarà il vicario parrocchiale di Santa Maria Maggiore a Ispica. Padre Giovanni Lauretta è stato nominato parroco della basilica Santa Maria delle Grazie a Modica.

è stato nominato parroco della basilica Santa Maria delle Grazie a Modica. Padre Davide Olivo diventa parroco della chiesa di San Giuseppe a Ispica.

diventa parroco della chiesa di San Giuseppe a Ispica. Padre Pietro Zisa è stato nominato parroco della chiesa Madre a Scicli.

La basilica Santa Maria delle Grazie

Un’attenzione particolare va alla basilica Santa Maria delle Grazie di Modica, dove il sacerdote Giovanni Lauretta è stato nominato parroco. Questa chiesa è un’importante testimonianza di fede e di arte nel territorio. La basilica, con la sua architettura maestosa e i ricchi ornamenti, è un simbolo di devozione per i fedeli della zona.

LA COMUNICAZIONE DELLA DIOCESI DI NOTO



In data 29 Giugno 2024, solennità dei Santi Pietro e Paolo, il Vescovo di Noto, Mons. Salvatore Rumeo, rende pubbliche alcune nomine pastorali, dopo un periodo di discernimento, di preghiera e di ascolto, per provvedere alle necessità pastorali delle comunità cristiane e altre realtà ecclesiali in diocesi.

Alescio sac. Paolo – Parroco della Chiesa S. Caterina – Donnalucata (Scicli)

Asta sac. Gaetano – Co-parroco di Santa Maria di Portosalvo – Pozzallo

Boccaccio sac. Sebastiano – Parroco del SS. Crocifisso – Rosolini – Cappellano Casa Circondariale

Boccadifuoco sac. Sergio – Direttore Ufficio Diocesano di Edilizia di Culto – Noto – Parroco della Chiesa Sacra Famiglia – Frigintini – Modica

Boscarino sac. Eugenio – Parroco della Chiesa San Corrado di Fuori – Noto

Canonico sac. Giuseppe – Direttore Ufficio Pastorale Scolastica e Universitaria – Delegato diocesano presso il CUMO – Cappellano delle Carmelitane – Segretario e Cerimoniere Vescovile Vice Parroco in Cattedrale – Noto

Cartia sac. Francesco – Vice parroco della Chiesa San Giovanni Battista – Avola

Catinello sac. Paolo – Co-parroco della Chiesa Madre di Pozzallo – Direttore di Caritas Diocesana – Direttore Ufficio Pastorale Sociale e del Lavoro – Rettore della Chiesa Madonna della Fiducia in Pozzallo.

Cerruto sac. Salvatore – Parroco della Chiesa Santa Caterina – Rosolini

Corvo sac. Gianluca – Parroco della Chiesa Sant’Elena e S. Ippolito – Modica

Iacono Isidoro sac. Vincenzo – Parroco della Chiesa Sant’Antonio abate – Avola

Kiusa sac. Charles – Vicario parrocchiale Santa Maria Maggiore – Ispica

Lauretta sac. Giovanni – Parroco della Basilica S. Maria delle Grazie – Modica

Maltese sac. Luigi – Co-parroco Sant’Isidoro – Testa dell’acqua – Noto – Vice parroco della Chiesa del Carmine – Avola

Minardo sac. Adriano – Cappellano festivo delle Visitandine – Rosolini

Olivo sac. Davide – Parroco della Chiesa San Giuseppe – Ispica

Paolino sac. Alessandro – Parroco della Chiesa San Giovanni Battista – Avola

Paternò sac. Francesco – Parroco del SS. Crocifisso – Noto

Rohr sac. Thomas – Penitenziere della Cattedrale – Rettore della Chiesa di San Michele – Vice Cancelliere – Noto

Santuccio sac. Francesco – Vicario parrocchiale Chiesa Madre – Avola

Solimano sac. Paolo – Parroco della Chiesa Santi Angeli e Vicario Parrocchiale in Chiesa Madre – Pachino

Sultana sac. Rosario – Direttore Ufficio Amministrativo – Parroco della Chiesa Madre – Avola

Trefiletti sac. Paolo – Parroco della Chiesa Santa Venera – Avola

Vizzini sac. Giovanni – Parroco della Chiesa Santa Maria di Gesù – Avola

Zisa sac. Pietro – Parroco della Chiesa Madre – Scicli

Le suddette nomine saranno esecutive da Domenica 1 Settembre 2024

