Uomo trovato morto in casa a Modica

Un uomo di 77 anni di origini campane è stato trovato morto in casa a Modica giovedì sera. Presso la sua abitazione di via Lelli, a Modica Alta, sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri, i quali hanno forzato una finestra per entrare, dopo che i vigili del fuoco, insospettiti, avevano lanciato l’allarme.

UNA MORTE NATURALE

Il corpo dell’uomo è stato ritrovato dentro l’abitazione, dove non c’era nessun segno di effrazione. Si è trattato, con ogni probabilità di una morte naturale. La salma è già stata restituita ai familiari. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti anche i Carabinieri e il personale del 118 che ha ufficialmente constatato il decesso dell’uomo.