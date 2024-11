Una vittoria cristallina per la Meerkat Scicli a Messina

Bella prova in casa, al polivalente di Jungi, per la Meerkat Scicli che, nella gara di campionato DR1 Sicilia, ha vinto sull’Unime Messina imponendosi con il risultato di 103-67. E’ il classico ritorno alla vittoria per gli sciclitani che, davanti al pubblico di casa, hanno offerto una prestazione convincente ed hanno “firmato” la gara con il punteggio netto di 103 a 67. Vittoria frutto del gioco corale di una squadra che ha cercato il successo fin da inizio partita e che è riuscito ad acciuffarlo grazie ad una prestazione superlativa. I ragazzi del coach Ninni Gebbia hanno mostrato miglioramenti sul piano difensivo, riuscendo a contenere efficacemente gli avversari e trasformando buone azioni difensive in alte percentuali al tiro.

La partita ha permesso anche ai giovani locali della Meerkat di trovare spazio nell’ultimo quarto, mettendosi in evidenza con personalità e contribuendo al risultato finale.

La prossima gara è in programma nel Catanese.

Si giocherà a Mascalucia nella speranza che si possa sfatare il trend negativo delle trasferte. Domenica i ragazzi della Meerkat Scicli scenderanno sul parquet per una trasferta insidiosa sul campo del Mascalucia, team appaiato a pari punti in classifica. E’ chiaro l’obiettivo per capitan Sorrentino e compagni: superare il mal di trasferta di cui soffrono fin dall’inizio del campionato.

Tabellini: Sorrentino 24, Turtinen 21, Guastella 17, Vigoriti 11, Boiardi 9, La Rocca 7, Romeo 6, Sammito 6, Statello 2, Giannone, Iacono, Cannizzaro ne.

