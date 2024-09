Una colonia di api nane rosse scoperta per la prima volta in Europa, a Malta: non è una buona notizia

La recente scoperta di una colonia di Apis florea, nota anche come ape nana rossa, sull’isola di Malta ha sollevato preoccupazioni significative tra gli scienziati e gli ambientalisti. Questa specie, originaria dell’Asia, non era mai stata osservata in Europa fino a questo momento, e la sua presenza potrebbe avere effetti devastanti sulla biodiversità locale, in particolare sulle popolazioni di api europee.

Le api nane rosse

Le api nane rosse sono più piccole delle api europee, raggiungendo una lunghezza massima di 10 mm, e si distinguono per il loro corpo rossastro. La loro introduzione in un nuovo ambiente, come quello europeo, potrebbe comportare una competizione diretta per le risorse naturali come polline e nettare. Inoltre, c’è il rischio che Apis florea possa trasmettere malattie letali per le api autoctone, aggravando ulteriormente la già fragile situazione delle popolazioni di api europee, che sono cruciali per l’impollinazione e, quindi, per la salute degli ecosistemi e dell’agricoltura.

Sebbene la colonia scoperta a Malta sia stata prontamente distrutta, rimangono preoccupazioni sul fatto che altri nidi possano essersi già stabiliti altrove sull’isola o in altre aree vicine. Il fatto che la colonia sia stata individuata vicino al porto franco di Birżebbuġa, uno dei principali hub commerciali di Malta, suggerisce che le api potrebbero essere arrivate tramite navi mercantili, aumentando il rischio di ulteriori introduzioni non intenzionali.

